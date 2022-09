Hamilton se disculpa por sus críticas por la radio a Mercedes

Cuando el coche de seguridad salió por la detención de Valtteri Bottas en la curva 1 por un fallo de motor, Red Bull llamó a boxes a Max Verstappen para cambiar a los neumáticos blandos, mientras que Mercedes mantuvo inicialmente a Hamilton y a su compañero Russell fuera para pasar al 1-2.

Una vuelta después de la salida del coche de seguridad, Russell entró en boxes para cambiar a los blandos, mientras que Hamilton se mantuvo con sus antiguos neumáticos medios para liderar en el reinicio de la carrera.

Pero la llamada significó que Hamilton no pudo evitar que los que llevaban neumáticos más blandos y más frescos le adelantaran, con lo que el piloto británico cayó del primer al cuarto puesto y Verstappen pasó a ganar la carrera.

Durante la competencia, en la radio del equipo, Hamilton descargó su frustración por la llamada de estrategia de Mercedes: "No puedo creer que me hayan jodido de esa manera, no puedo decir lo cabreado que estoy ahora mismo".

Después de la carrera, Hamilton se disculpó con Mercedes y admitió que sus emociones se apoderaron de él tras haber estado luchando por la victoria antes del último periodo de coche de seguridad.

"Estaba al borde de la ruptura con las emociones y mis disculpas al equipo porque ni siquiera recuerdo lo que dije, simplemente perdí la cabeza por un segundo", dijo Hamilton.

"Pero creo que saben que hay mucha pasión y quiero verlo como un vaso medio lleno, vinimos aquí luchando desde la última carrera, estuvimos luchando contra los Red Bull hoy, fuimos más rápidos que la mayoría en muchos puntos".

"Sin el coche de seguridad, creo que habríamos luchado por la victoria al final con una sola parada, algo que no creo que los demás pudieran hacer".

"Hay muchas cosas buenas que sacar de esto, el coche por fin funcionaba. Si esto puede ser igual en las futuras carreras, vamos a seguir respirando en sus cuellos y vamos a conseguir esa victoria".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, que habló con Hamilton en la vuelta de enfriamiento para decirle que explicaría la decisión de estrategia en el informe del equipo, dijo que su escuadra hizo la apuesta tratando de luchar por la victoria dividiendo su estrategia entre Hamilton y Russell en lugar de optar por un resultado más seguro.

"Es muy emotivo para el piloto, porque estás cerca compitiendo por la victoria y luego te han comido, así que está claro que todas las emociones salen a la luz", dijo Wolff a Sky Sports F1.

"Tú, como piloto en el cockpit, estás solo y no ves lo que está pasando. Hemos discutido en este momento, ¿estamos tomando riesgos para ganar la carrera? Sí, estamos asumiendo riesgos".

"Tenía un neumático que tenía cinco vueltas, el medio, mantener la posición era lo correcto. Al final no le funcionó, pero prefiero arriesgarme para ganar la carrera con Lewis antes que terminar segundo y tercero".