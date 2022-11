Hamilton: di todo en 2022, pero el resultado final resume el año

La temporada 2022 no fue ni mucho menos una de las más fáciles para Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo dejó 2022 'a cero' sin ninguna victoria, un hecho inédito en la carrera del piloto de Mercedes hasta este año. Por eso, el británico no se llevará muchos recuerdos felices de lo que pasó con la Fórmula 1 en este ciclo.

Aunque pasó gran parte del año involucrado en el desarrollo del W13, un coche que supuso una gran complicación en el rendimiento de Mercedes esta temporada, Hamilton no clasificó 2022 como el peor año de su carrera, sino que lo situó en una posición "destacada".

"Probablemente fue en 2011. Ese [año] no fue mi mejor año, juego en el top tres de mis peores temporadas. Pero aún así, fue mucho más fuerte en términos de trabajo en equipo. También hubo algunas cosas positivas", dijo el siete veces campeón del mundo.

Con George Russell como compañero de equipo por primera vez, Lewis Hamilton vio cómo el otro británico del equipo tenía un mejor registro en el resultado final del campeonato. El siete veces campeón terminó sexto con 240 puntos, con una racha de cinco podios consecutivos como sus mejores resultados.

En 2011, el año que fue elegido como el peor de sus 15 años de carrera, Hamilton terminó quinto -todavía para McLaren- mientras que Jenson Button, su compañero en ese momento, fue subcampeón. Pero, a pesar de ocupar la primera posición en la clasificación negativa, el británico consiguió tres victorias en la temporada, ganando en China, Alemania y Abu Dhabi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

En la última carrera del año, el piloto sufrió un problema hidráulico que le obligó a abandonar la carrera antes de tiempo. Algo raro, la última vez que Hamilton había abandonado por problemas -dejando de lado los accidentes- había sido en 2018 en Austria.

"Lo he dado todo, pero el resultado final resume cómo ha sido toda la temporada. Estoy feliz de que haya terminado. Por supuesto que habría sido bonito poder ganar, pero no habría sido suficiente, ¿verdad? Ahora no estoy deseando que llegue la próxima temporada ni nada por el estilo, sino estar con mi familia y volver a verlos. Relajarse, mantenerse sano, mantenerse positivo".