Hamilton no se explica por qué Russell lo supera

La temporada 2022 de Fórmula 1 no ha sido como esperaba Lewis Hamilton, que desapareció de las redes sociales para centrarse en volver más fuerte después de su derrota contra Max Verstappen.

Sin embargo, el rendimiento del Mercedes W13 no ha acompañado, y solo un inesperado podio maquilló el escaso nivel que estaba demostrando en comparación con su nuevo compañero en Brackley, George Russell.

El joven piloto británico ha liderado de manera sorprendente la escudería alemana en este principio de año, llegando incluso a colocarse en la segunda posición del mundial tras su podio en Australia con un coche lejos de Ferrari y Red Bull.

Con la esperanza de acercarse a los mejores en el Gran Premio de España tras las actualizaciones del monoplaza, Hamilton trató de superar a Russell en la decisiva clasificación del sábado, pero el heptacampeón se quedó sexto, por detrás de su compatriota, que fue cuarto.

Cuando los medios preguntaron al siete veces campeón del mundo si se explicaba que su compañero estuviera delante de él, Hamilton dijo: "No puedo, no puedo en este momento".

"Estoy sufriendo con el coche. En la sesión de clasificación no he podido controlar la parte trasera del monoplaza", aseguró el inglés tras firmar un 1:19.512, a más de siete décimas de la pole position de Charles Leclerc.

Se insistió sobre esta situación a la que tan poco acostumbra tener el heptacampeón, y se comparó este 2022 con sus años en McLaren cuando compartía box con Jenson Button.

"No me acuerdo de aquellos tiempos", afirmó Hamilton, que parecía no tener muchas ganas de seguir hablando sobre sus compañeros de escudería en la Fórmula 1.

Aunque el inglés tiene contratiempos con la parte posterior del W13, mantiene la esperanza porque Mercedes podrá incluir más mejoras en su monoplaza en las carreras venideras, incluso podrá luchar más en Mónaco, como él mismo asegura.

"Confío al 100% en el equipo", continuó. "Sé que ahora hemos dado ese paso, y eso es algo que no habíamos visto en cinco pruebas, por fin estamos observando que tenemos una idea de la dirección que tenemos que tomar".

"Y ahora solo hay que esperar a que los ingenieros y aerodinamistas vengan con algunas partes más con las que podamos progresar. Lugares como Mónaco deberían ser así, son curvas mucho más lentas, por lo que espero que seamos mejores, eso es positivo", confirmó Hamilton.

"En la Q2 fuimos los más rápidos. Así que eso es un atisbo de esperanza para el equipo", expresó. "No tenemos el porpoising en las rectas, lo cual es una gran, gran diferencia".

"Pero todavía tenemos algo de rebote en las curvas 3 y 9, por lo que que todavía tenemos que mejorar, pero el coche está mucho mejor. Es genial ver que damos un paso adelante", sentenció el piloto de Mercedes.