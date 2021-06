Hamilton: los Red Bull lucen muy difíciles de vencer en Estiria

Lewis Hamilton llegó al Red Bull Ring con el objetivo de recuperarse de la derrota que sufrió ante Max Verstappen en el pasado Gran Premio de Francia el pasado fin de semana, y con lo que otorgó una diferencia de 12 puntos en el campeonato de pilotos.

Verstappen lideró las dos prácticas del viernes en el circuito austriaco, mientras que el mejor giro de Hamilton con su Mercedes en la segunda práctica fue eliminado por sobrepasar los límites de la pista, un tiempo que lo hubiera colocado en la cima de la clasificación.

Hamilton evaluó su jornada del viernes como "un trabajo en progreso", pero cree que sigue habiendo un déficit con respecto a Red Bull en cuanto a ritmo absoluto, a pesar de sentirse relativamente satisfecho con el coche de Mercedes.

"Creo que estuvimos un poco mal, sobre todo en una sola vuelta", dijo Hamilton.

"Pero, en general, durante el día, el coche se sintió relativamente sólido. Encontré algunos puntos débiles, y como dije al llegar al fin de semana, estamos perdiendo considerablemente en línea recta, así que tenemos que seguir trabajando para rectificar eso”.

"Creo que todo el pelotón está muy igualado y los Red Bull, definitivamente, serán muy difíciles de batir. Pienso que tienen ventaja y tal vez más. No sabemos lo que van a hacer cuando enciendan el motor”.

"Pero realmente no sé qué decir, porque no he tenido demasiados problemas hoy. Estoy más contento con lo que hemos conseguido con el coche”:

"He estado trabajando a tope en toda la semana, tratando de entender dónde quiero poner el coche y espero que ese trabajo duro comience a dar frutos pronto”.

Después de ver cómo se borraba su mejor tiempo en la segunda práctica libre, Hamilton terminó la sesión cuarto en la general, rodando cuatro décimas de segundo más lento que el mejor giro de Verstappen.

Red Bull se encuentra actualmente en una racha de tres carreras victorias, lo que le permite estar al frente de ambos campeonatos por primera vez desde 2013.

Hamilton dijo que "haría todo lo posible durante la noche para encontrar la dirección correcta" y recortar la distancia, pero consideró que ya estaba "sacando el mayor provecho del coche”.

"No sé si son cuatro décimas de diferencia, ya veremos qué pasa mañana", dijo Hamilton.

"Creo que me han quitado una vuelta y es cuando estuvo mucho más. Pero como he dicho, sobre todo en el ritmo de carrera ellos estaban muy muy fuertes”.

"Están lanzando algunos golpes realmente buenos ahora mismo, así que tenemos que tener la guardia alta y asegurarnos de que estamos preparados para el giro”.

GALERÍA: Lewis Hamilton en el GP de Estiria

