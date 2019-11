Hamilton debió "luchar" por daños en su Mercedes

El piloto de Mercedes llevó adelante un stint sorprendentemente largo con neumáticos duros para llevarse el triunfo de manos de los Ferrari -favoritos en la previa- tras recuperarse de casi perderlo todo en la vuelta inicial.

Después de perder impulso al verse forzado a irse ancho por Sebastian Vettel en el camino a la primera curva, Hamilton tuvo momento de tensión al lado de Max Verstappen antes de la curva dos que terminó con ambos yendo al césped.

Cuando regresó a la pista tuvo una breve batalla con Carlos Sainz antes de finalmente recuperar la compostura y comenzar a empujar hacia adelante.

Pero después de la carrera, Hamilton se aseguró de inspeccionar el costado derecho dañado en el piso de su monoplaza, donde le faltaba una parte importante producto de los incidentes en la primera vuelta, y reconoció que las cosas no habían sido nada fáciles.

"Llegamos aquí pensando que estábamos a contrapié sabiendo que era una carrera difícil para nosotros, pero la sacamos adelante", dijo Hamilton.

"Tuvimos un poco de daño en el auto por lo que la carrera en la que hubo que luchar un poco. Tuve que mantener la cabeza abajo. Pareció ser un extenso segundo stint pero estoy muy agradecido por lo conseguido hoy".

La victoria de Hamilton se vio facilitada al ganar terreno en pista tras realizar una parada en pits antes que el líder, Vettel, para realizar un undercut.

Y si bien se esperaba que los neumáticos de Hamilton no durasen hasta el final, logró mantenerlos vivos a la vez que Vettel admitió que Ferrari podría haber hecho un mejor trabajo quizás con la estrategia.

"Pienso que Lewis estuvo simplemente a velocidad crucero durante la mayor parte del segundo stint hasta el punto en que el pelotón se le acercaba y supongo que le quedaron neumáticos suficientes", dijo Vettel.

"Estoy feliz porque pienso que fue una buena carrera. Pero creo que quizás con la estrategia podríamos haber estado un poco más afilados".

Si bien Hamilton logró la victoria, la tercera posición de Valtteri Bottas significó que el británico no pudo sellar el campeonato en México.

Hamilton, que necesita sumar apenas cuatro puntos más, no se mostró decepcionado por no haber podido cerrar el título este domingo.

"No me molesta", dijo. "Amo competir e ir una carrera a la vez. Esta es una carrera que he querido ganar desde hace un tiempo y siempre ha sido un poco difícil para nosotros, así que estoy muy agradecido por la oportunidad de hoy".