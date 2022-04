Hamilton: el casco amarillo es para ayudar al público a distinguirnos

Lewis Hamilton corrió por primera vez en la F1 con un diseño de casco amarillo brillante que se remontaba a sus días de karting, pero cambió a un diseño más basado en el blanco alrededor de 2018. En las dos últimas temporadas, ha corrido con un casco con la combinación de morado y negro.

Pero antes de la nueva temporada de la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo explicó que volvería a un casco amarillo argumentando que era parte de su “historia” y “para mostrar amor a mis comienzos".

El diseño amarillo fluorescente de Hamilton también se ha trasladado a algunos elementos de diseño del coche W13 de Mercedes. Su número 44 en el morro y a ambos lados de la cubierta del motor tienen el mismo color, mientras que los carenados de las ruedas también tienen un ribete amarillo brillante.

Hamilton explicó que quería recuperar el diseño de su antiguo casco amarillo para tratar de ayudar a los aficionados a distinguir mejor los dos coches de Mercedes cuando estén en pista.

"Lo que he notado y a lo que soy sensible es que los que están viendo los grandes premios no pueden distinguir los dos coches, y ese fue un tema que planteé al equipo", dijo Hamilton.

"Me pasé horas en casa después del lanzamiento con mi iPad, tomando una foto y editándola en un editor y enviando estas fotos a Toto Wolff y a Ola Kallenius de cómo se vería mejor la decoración del coche”.

"Investigué un poco, busqué cuál sería el color más llamativo, y volví al amarillo. Así que lo pusimos en el coche”.

"Luego me di cuenta de que todavía no se ven los cascos con estos halos, así que decidí aportar algo de luz real al casco".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El coche de Hamilton también lleva este año la cámara T amarilla, mientras que el color negro está utilizado en el coche de su compañero George Russell. El coche del recién llegado a las flechas plateadas tiene un ribete rojo alrededor de los carenados de las ruedas, y un diseño de números azules en el morro y la cubierta del motor.

Durante el fin de semana en Bahréin, Hamilton también explicó su plan de incorporar el apellido de su madre, Larbalestier, a su nombre en un futuro próximo y aclaró que lo hará como un segundo nombre adicional, además de que pretendía ser una sorpresa para su madre antes de revelar el plan en la Expo 2020 de Dubai antes de la carrera de Bahréin.

"Naturalmente, me entristeció el fallecimiento de mi abuelo por parte de mi madre y, al saberlo, sentí durante bastante tiempo que quería añadir el nombre de mi madre y de mi abuelo a mi nombre", dijo Hamilton.

"Ya tengo el nombre de mi abuelo por parte de mi padre en mi segundo nombre, que es Davidson. Y, obviamente, Hamilton. Pero pensé que iba a ser una sorpresa. Acabó siendo una sorpresa, pero iba a decírselo primero a mi madre antes de que la gente lo supiera. Se me escapó”.

"Ya lo he solicitado, y como he dicho, no será un apellido. Será un añadido a mi segundo nombre".