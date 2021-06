Hamilton: podía apostar a que Red Bull iría rápido en Francia

Lewis Hamilton no pudo superar su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en ninguna de las dos sesiones de libres del viernes en el GP de Francia 2021. El inglés se quedó 0,335 segundos del finlandés en la FP1, y a 0,245 en la FP2, donde Max Verstappen fue el más rápido.

El siete veces campeón del mundo se quejó del comportamiento de los Pirelli este viernes, después de que la marca italiana subiera las presiones de los mismos respecto a la carrera en Bakú de hace dos semanas.

"No fue muy diferente, para ser sincero, aunque la posición es bastante diferente a la de Mónaco y Bakú. Creo que este fin de semana está siendo bastante difícil para todos. No sé si es la superficie de la pista o la temperatura, o estos neumáticos inflados. Han puesto las presiones más altas que nunca. Todos estamos derrapando, y creo que es una batalla para todos", comentó el inglés en Paul Ricard.

"Estoy estudiando todas las opciones. Hemos hecho muchos cambios, probablemente volveremos a hacer muchos análisis esta noche con la esperanza de que mañana vaya mejor, pero quién sabe. No lo sabremos hasta que volvamos a salir. Pero como he dicho, los tiempos no parecen terribles. Estamos cerca de la parte delantera, así que al menos estamos en la batalla".

A Hamilton se le preguntó si esperaba que Verstappen llegase a liderar una sesión este viernes, después del paso de dos circuitos urbanos a uno convencional, y tras los cambios reglamentarios de los alerones traseros y la presión de los neumáticos.

"Bueno, quiero decir... llevan liderando desde hace un tiempo, así que... Se podía apostar a que serían rápidos este fin de semana, seguro", contestó el siete veces campeón del mundo británico, que además añadió que no notó diferencia alguna al usar el chasis que hasta Bakú había llevado Bottas.

Respecto a si Mercedes podrá pasar a Q3 con un neumático diferente al blando (rojo) este fin de semana y arriesgar con la estrategia, Hamilton dejó claro que "todos van bastante mal".

"Todos van bastante mal, pero creo que el duro es probablemente el que mejor va, porque parecía bastante pesado con estas temperaturas, así que cuanto más blando vas, peor parece ir. Me imagino que el duro será el que la mayoría de la gente querrá montar, pero no estoy muy seguro de cuál es el más rápido. Creo que el blando parece agotarse a mitad de la vuelta, y luego el medio es un poco más resistente, pero no te da mucha cantidad de agarre. Así que ya veremos", concluyó.

Las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Francia 2021 de F1

