Hamilton y Antonelli bajo investigación tras la clasificación en Hungría

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, será investigado por los comisarios de carrera de la FIA por presuntamente infringir las banderas amarillas en la clasificación del Gran Premio de Hungría.

Antonelli consiguió la cuarta posición en la parrilla de salida en el Hungaroring, mientras que Mercedes fue superado por Lando Norris, de McLaren, quien había logrado la pole position, y los dos Ferrari.

Sin embargo, el líder del campeonato corre el riesgo de salir desde una posición más baja tras ser citado a la oficina de los comisarios por presuntamente infringir las normas de la Fórmula 1 sobre las banderas amarillas.

En su última vuelta de clasificación, Antonelli se encontró con banderas amarillas en la última curva, donde Max Verstappen, de Red Bull, estaba detenido en la zona de escape tras un trompo.

Aun así, Antonelli mejoró su tiempo en el último sector para conseguir la cuarta posición, y los comisarios investigan ahora si el italiano había levantado el pie del acelerador lo suficiente como para respetar las banderas amarillas.

Antonelli se quejó de la falta de agarre, ya que tanto él como su compañero George Russell no pudieron mantener la racha de poles de Mercedes para 2026, sufriendo así las Flechas Plateadas su primera derrota en la clasificación de un Gran Premio del año.

Russell solo pudo conseguir la séptima posición en la parrilla y luego se detuvo en la vuelta de calentamiento debido a un problema sin diagnosticar.

Por otro lado, Lewis Hamilton, de Ferrari, se enfrenta a una probable sanción por obstaculizar a Oscar Piastri, de McLaren, en la curva 1. Hamilton se había clasificado segundo, a tan solo 0,012 segundos del poleman Norris, y por delante de su compañero Charles Leclerc.