Hamilton admite que no tuvo como responder a la vuelta de Verstappen

Max Verstappen logró una genial primera vuelta en la Q3 para colocarse al frente de la tabla de tiempos y dejar a medio segundo al resto, aunque se vio ligeramente ayudado por el rebufo de su compañero de equipo Sergio Pérez.

Pero aunque Lewis Hamilton mejoró en su segunda tanda para reducir la diferencia, ya que su primer ataque al crono se vio afectado por un bloqueo de neumáticos en la curva 5, Verstappen se llevó su décima pole position de la temporada.

Hamilton dijo que no podía atribuir ninguna pérdida de tiempo a errores concretos, y que el resultado se debió simplemente a que su rival de Red Bull tenía un mejor ritmo.

"Max hizo una gran vuelta hoy", admitió el de Mercedes. "Simplemente no pudimos competir con ese tiempo al final".

"Parecía realmente fuerte en los libres, pero simplemente no pudimos responder a esa vuelta. Fue una vuelta fantástica para él".

"Pero estamos en una buena posición, quiero pensar, con nuestros neumáticos para mañana. Y espero que podamos hacer una buena carrera".

La única idea de Hamilton de por qué su ritmo en la Q3 no pudo ser tan bueno como en otras ocasiones en clasificación fue que quizás su preparación de neumáticos al final no estuvo tan bien como debería.

"En la primera vuelta perdí un poco de tiempo en la curva 5", explicó. "Pero la última vuelta fue buena y limpia. Simplemente no podía ir más rápida".

"No sé si es por preparación de neumáticos, o algo en la vuelta de salida, pero no obstante no pude superar el tiempo que hizo él. Se merecía plenamente la pole".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Reflexionando sobre su rendimiento en la pole position, Max Verstappen dijo que su coche se sintió mucho mejor en la clasificación que en los entrenamientos libres.

"Creo que mejoramos el monoplaza nuevamente en la clasificación porque hasta ahora este fin de semana fue un poco intermitente", dijo.

“Estoy increíblemente feliz con esto. Quiero decir, esto es lo que queríamos, por supuesto, pero nunca es fácil, especialmente con su rendimiento en las últimas carreras".

"Ahora, solo estoy deseando que llegue mañana, porque eso es lo más importante".

Verstappen y Hamilton saldrán con estrategias diferentes para la carrera, pero el holandés no cree que salir con blandos sea una gran desventaja.

"Me sentí bien con ambos neumáticos", explicó. "Por supuesto, ahora por la noche hace un poco más de frío, por lo que debería ser un poco más fácil para los neumáticos blandos. Pero ya veremos mañana".

"Por supuesto que es muy importante tener una buena salida. Y a partir de ahí, ya sabes, solo intentaremos hacer nuestra carrera lo mejor posible. Y veremos dónde terminamos".

Si bien Verstappen sale por delante de su rival, que es lo que necesita para proclamarse campeón del mundo este domingo (aquí todas las combinaciones), Hamilton dijo que estaba contento de arrancar en primera fila, y especialmente de estar en una posición en la que podía ver dónde estaba su rival por el campeonato.

"Aun así estoy en la primera fila", recordó. "Tenemos la diferencia de neumáticos, ¡pero agradezco poder ver dónde está él! Y luego podemos intentar ir a por ello desde ahí".