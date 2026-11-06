Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Lewis Hamilton: "No es tan fácil que alguien como yo llegue a un equipo, porque soy muy directo"
Lewis Hamilton admitió que su enfoque frontal ha hecho más difícil integrarse en Ferrari junto a Charles Leclerc
Lydia Mee Filip Cleeren
Publicado: 6 nov 2026, 13:13
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton admitió que su forma directa de expresarse le ha dificultado encajar en Ferrari junto a Charles Leclerc, al explicar que "no es tan fácil que alguien como yo llegue a un equipo".
Hamilton, que se incorporó a la escudería de Maranello al inicio de la temporada 2025, tuvo un incidente con Leclerc en la primera vuelta del Gran Premio de México del pasado fin de semana.
Leclerc intentó adelantar a Hamilton, que partía desde la pole position, pero ambos pilotos se fueron fuera de la pista. Como resultado, Hamilton cayó del primero al tercer puesto, por detrás de Max Verstappen, y Leclerc recibió una penalización de cinco segundos.
Al hablar con los medios después de la carrera en Ciudad de México, el británico pidió "conversaciones serias" dentro del equipo y ahora volvió a referirse a la situación en Brasil.
"Él lleva mucho tiempo aquí", dijo Hamilton el jueves en la previa del Gran Premio de Brasil cuando le preguntaron si la relación de larga data de Leclerc con Ferrari le había dificultado asentarse en el equipo. "Ocho años y nueve victorias con el equipo. Está muy integrado dentro del equipo, y yo sabía que siempre sería un desafío.
"Siempre he respetado eso, y me acerqué al equipo y realmente trabajé duro para construir una buena relación con Charles, cerrar la brecha y asegurarme de que estemos en armonía y trabajemos duro juntos. Siempre intenté ser respetuoso".
Explicó por qué cree que su llegada a Ferrari siempre iba a hacer que algunos dentro del equipo fueran cautelosos.
"Naturalmente, no es tan fácil que alguien como yo llegue a un equipo, porque soy muy franco y presiono, presiono y presiono. Presiono para que haya muchos cambios", agregó. "Y voy a seguir presionando por más. Y mientras esté aquí, así será.
"Estoy aquí para ganar, y para poder ganar hay que trabajar con todos los que te rodean. Hay que presionar, y yo tengo que presionar. También tienen que presionarme a mí para elevar el nivel. Todos podemos elevar siempre el nivel y ser mejores, y realmente creo que este equipo puede estar peleando por el campeonato el año que viene".
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