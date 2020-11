Hamilton después de su 7° título: quiero quedarme, hay cosas por hacer

Lewis Hamilton se coronó por séptima vez campeón del mundo de Fórmula 1, igualando el récord legendario de Michael Schumacher, y lo hizo tras una carrera en el GP de Turquía para quitarse el sombrero.

El inglés salió sexto en parrilla, pero arrancó a las mil maravillas y superó a los Red Bull en los primeros metros, emparejándose con Ricciardo y estando a punto de tocarse. Pero un error al final de la primera vuelta le relegó de nuevo al sexto lugar. A partir de ahí, tiró de paciencia y logró encontrar el ritmo con los intermedios en el tercio final de carrera para imponer un ritmo imparable y llevarse su 94ª victoria.

“Muchas gracias… estoy sin palabras. Creo que naturalmente debo empezar agradeciéndoselo a todos los que están aquí y en ambas fábricas, no podría haberlo hecho si no me hubiera unido a este gran equipo", fueron las primeras palabras de Hamilton tras coronarse siete veces campeón del mundo.

"El viaje ha sido especial y estoy muy orgulloso de ello. Y también quiero agradecérselo al Team LH y a mi familia por todos estos años. Soñaba con esto cuando era pequeño, veíamos las carreras de la F1 en la TV y esto va más allá, mucho más allá de mis sueños. Es muy importante para los niños que lo están viendo, no dejéis que nadie os diga que no podéis hacerlo, soñad con imposibles, perseguidlo, trabajadlo y nunca dudéis de vosotros mismos".

Cuando Mark Webber, ex de Red Bull, le preguntó en el podio por qué llegará después, tras este dominio absoluto en la era turbo híbrida V6, Hamilton dejó claro que no piensa en la retirada.

“Me siento como si acabase de empezar. Físicamente me siento en gran forma, mentalmente sé que ha sido el año más duro, para millones de personas, y sé que aquí en los grandes escenarios todo parece ideal. Esto ha sido un reto que no sabía cómo afrontar, pero con la ayuda de grandes personas a mi lado he logrado mantenerme centrado. Espero que el año que viene sea mejor, quiero quedarme y siento que nos queda mucho trabajo por hacer", subrayó el británico, con hambre de ser el más grande de todos los tiempos.

"Solo hemos empezado. Sigo presionando para que nuestro deporte no ignore los derechos humanos que hay en muchos países que vamos y para que podamos conectar con ellos y ayudarles a cambiar. Quiero ayudar a la F1, a Mercedes, en este viaje. Sobre todo en cuanto a ser más sostenibles como deporte. Quiero ser parte de ello, al menos de su fase inicial, durante más tiempo".

"Tengo muchísima hambre todavía. Creo que la carrera de hoy lo deja claro. Hay días que te planteas hacer otras cosas, pero es importante darte cuenta de lo que te dan las carreras y estoy orgulloso de todo esto".

El ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra su 7º título de campeón del mundo en Parc Ferme Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton asegura que aprendió de la F1 2007 y su derrota ante Raikkonen

El piloto británico completó un fin de semana de menos a más, después de que su Mercedes W11 no pareciera adaptarse a las condiciones de mojado y resbaladizas del Istanbul Park. Pero en carrera demostró por qué es el piloto con más victorias en la historia de la F1.

“Sabíamos que iba a ser un finde semana muy difícil, estábamos decepcionados con nuestra clasificación. Empezamos con mal pie, pero hemos aprendido mucho y es lo que hacemos como equipo, no nos echamos las culpas, hablamos, tratamos de mejorar y avanzamos hacia delante", resume su domingo.

"No siempre sale todo perfecto, pero hoy... hemos tenido ese primer momento en el inicio con neumáticos nuevos, luego me costó mucho pasar a a Vettel y vi a Albon alejándoselos y pensé ‘madre mía ,esto se me escapa’, pero he bajado la cabeza, he seguido apretando y encontré el ritmo".

"Ha habido un momento en el que Seb [Vettel] se estaba alejando y no sabía por qué. He comprobado todas mis temperaturas, no sabía si tenía sobrecalentameinto. Si estaban muy fríos los neumáticos. He pasado el graining y he recuperado el agarre para poder remontar", añade.

Hubo dudas en Mercedes en las últimas vueltas, de hecho sus mecánicos se prepararon para montarle los lisos de seco a Hamilton, pero el inglés decidió seguir en pista y explicó por qué.

"Había puntos que se iban secando y he ido cambiando la trazada durante la carrera. Seb ha parado y yo sabía que no era lo mejor para mí, así que seguí. Cuando se quedaron los intermedios como slicks sabía que iba a mejorar, porque si hubiera montado los de seco no habría tenido temperatura suficiente. Fue la mejor decisión.

“Perdí un campeonato en el pitlane en 2007 y he aprendido la lección. He sentido que lo tendí bajo control, que tenía buen agarre, que iba líder y que si llovía podría gestionarlo", concluyó.

Aquí repasamos todas las victorias de Hamilton (94) en las 14 temporadas que lleva en Fórmula 1:

(Si no puedes ver las fotos, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)

1- Gran Premio de Canadá 2007, McLaren 1 / 94 Foto de: XPB Images 2- Gran Premio de Estados Unidos 2007, McLaren 2 / 94 Foto de: XPB Images 3- Gran Premio de Hungría 2007, McLaren 3 / 94 Foto de: XPB Images 4- Gran Premio de Japón 2007, McLaren 4 / 94 Foto de: XPB Images 5- Gran Premio de Australia 2008, McLaren 5 / 94 Foto de: XPB Images 6- Gran Premio de Mónaco 2008, McLaren 6 / 94 Foto de: XPB Images 7- Gran Premio de Gran Bretaña 2008, McLaren 7 / 94 Foto de: XPB Images 8- Gran Premio de Alemania 2008, McLaren 8 / 94 Foto de: XPB Images 9- Gran Premio de China 2008, McLaren 9 / 94 Foto de: XPB Images 10- Gran Premio de Hungría 2009, McLaren 10 / 94 Foto de: XPB Images 11- Gran Premio de Singapur 2009, McLaren 11 / 94 Foto de: XPB Images 12- Gran Premio de Turquía 2010, McLaren 12 / 94 Foto de: XPB Images 13- Gran Premio de Canadá 2010, McLaren 13 / 94 Foto de: XPB Images 14- Gran Premio de Bélgica 2010, McLaren 14 / 94 Foto de: XPB Images 15- Gran Premio de China 2011, McLaren 15 / 94 Foto de: XPB Images 16- Gran Premio de Alemania 2011, McLaren 16 / 94 Foto de: XPB Images 17- Gran Premio de Abu Dhabi 2011, McLaren 17 / 94 Foto de: XPB Images 18- Gran Premio de Canadá 2012, McLaren 18 / 94 Foto de: XPB Images 19- Gran Premio de Hungría 2012, McLaren 19 / 94 Foto de: XPB Images 20- Gran Premio de Italia 2012, McLaren 20 / 94 Foto de: XPB Images 21- Gran Premio de Estados Unidos 2012, McLaren 21 / 94 Foto de: XPB Images 22- Gran Premio de Hungría 2013, Mercedes 22 / 94 Foto de: XPB Images 23- Gran Premio de Malasia 2014, Mercedes 23 / 94 Foto de: XPB Images 24- Gran Premio de Bahrein 2014. Mercedes 24 / 94 Foto de: XPB Images 25- Gran Premio de China 2014, Mercedes 25 / 94 Foto de: XPB Images 26- Gran Premio de España 2014, Mercedes 26 / 94 Foto de: XPB Images 27- Gran Premio de Gran Bretaña 2014, Mercedes 27 / 94 Foto de: XPB Images 28- Gran Premio de Italia 2014, Mercedes 28 / 94 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli 29- Gran Premio de Singapur 2014, Mercedes 29 / 94 Foto de: XPB Images 30- Gran Premio de Japón 2014, Mercedes 30 / 94 Foto de: XPB Images 31- Gran Premio de Rusia 2014, Mercedes 31 / 94 Foto de: XPB Images 32- Gran Premio de Estados Unidos 2014, Mercedes 32 / 94 Foto de: XPB Images 33- Gran Premio de Abu Dhabi 2014, Mercedes 33 / 94 Foto de: XPB Images 34- Gran Premio de Australia 2015, Mercedes 34 / 94 Foto de: XPB Images 35- Gran Premio de China 2015, Mercedes 35 / 94 Foto de: XPB Images 36- Gran Premio de Bahrein 2015, Mercedes 36 / 94 Foto de: XPB Images 37- Gran Premio de Canadá 2015, Mercedes 37 / 94 Foto de: XPB Images 38- Gran Premio de Gran Bretaña 2015, Mercedes 38 / 94 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli 39- Gran Premio de Bélgica 2015, Mercedes 39 / 94 Foto de: XPB Images 40- Gran Premio de Italia 2015, Mercedes 40 / 94 Foto de: XPB Images 41- Gran Premio de Japón 2015, Mercedes 41 / 94 Foto de: XPB Images 42- Gran Premio de Rusia 2015, Mercedes 42 / 94 Foto de: XPB Images 43- Gran Premio de Estados Unidos 2015, Mercedes 43 / 94 Foto de: XPB Images 44- Gran Premio de Mónaco 2016, Mercedes 44 / 94 Foto de: XPB Images 45- Gran Premio de Canadá 2016, Mercedes 45 / 94 Foto de: Mercedes AMG 46- Gran Premio de Austria 2016, Mercedes 46 / 94 Foto de: XPB Images 47- Gran Premio de Gran Bretaña 2016, Mercedes 47 / 94 Foto de: XPB Images 48- Gran Premio de Hungría 2016, Mercedes 48 / 94 Foto de: XPB Images 49- Gran Premio de Alemania 2016, Mercedes 49 / 94 Foto de: XPB Images 50- Gran Premio de Estados Unidos 2016, Mercedes 50 / 94 Foto de: XPB Images 51- Gran Premio de México 2016, Mercedes 51 / 94 Foto de: XPB Images 52- Gran Premio de Brasil 2016, Mercedes 52 / 94 Foto de: Mercedes AMG 53- Gran Premio de Abu Dhabi 2016, Mercedes 53 / 94 Foto de: LAT Images 54- Gran Premio de China 2017, Mercedes 54 / 94 Foto de: LAT Images 55- Gran Premio de España 2017, Mercedes 55 / 94 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 56- Gran Premio de Canadá 2017, Mercedes 56 / 94 Foto de: Sutton Motorsport Images 57- Gran Premio de Gran Bretaña 2017, Mercedes 57 / 94 Foto de: Sutton Motorsport Images 58- Gran Premio de Bélgica 2017, Mercedes 58 / 94 Foto de: Sutton Motorsport Images 59- Gran Premio de Italia 2017, Mercedes 59 / 94 Foto de: Alessio Morgese 60- Gran Premio de Singapur 2017, Mercedes 60 / 94 Foto de: Sutton Motorsport Images 61 - Gran Premio de Japón 2017, Mercedes 61 / 94 Foto de: Sutton Motorsport Images 62 - GP de Estados Unidos 2017, Mercedes 62 / 94 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 63 - GP de Azerbaiyán 2018, Mercedes 63 / 94 Foto de: Sutton Motorsport Images 64 - GP de España 2018, Mercedes 64 / 94 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 65 - GP de Francia 2018, Mercedes 65 / 94 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 66 - GP de Alemania 2018, Mercedes 66 / 94 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images 67 - GP de Hungría 2018, Mercedes 67 / 94 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 68 - GP de Italia 2018, Mercedes 68 / 94 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 69 - GP de Singapur 2018, Mercedes 69 / 94 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 70 - GP de Rusia 2018, Mercedes 70 / 94 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 71 - GP de Japón 2018, Mercedes 71 / 94 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 72 - GP de Brasil 2018, Mercedes 72 / 94 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 73 - GP de Abu Dhabi 2018, Mercedes 73 / 94 Foto de: Erik Junius 74 - GP de Bahrein 2019, Mercedes 74 / 94 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 75 - GP de China 2019, Mercedes 75 / 94 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 76 - GP de España 2019, Mercedes 76 / 94 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 77 - GP de Mónaco 2019, Mercedes 77 / 94 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 78 - GP de Canadá 2019, Mercedes 78 / 94 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 79 - GP de Francia 2019, Mercedes 79 / 94 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 80 - GP de Gran Bretaña 2019, Mercedes 80 / 94 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 81 - GP de Hungría 2019, Mercedes 81 / 94 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 82 - GP de Rusia 2019, Mercedes 82 / 94 83 - GP de México 2019, Mercedes 83 / 94 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 84 - GP de Abu Dhabi 2019, Mercedes 84 / 94 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 85 - GP de Estiria 2020, Mercedes 85 / 94 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 86 - GP de Hungría 2020, Mercedes 86 / 94 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 87 - GP de Gran Bretaña 2020, Mercedes 87 / 94 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 88 - GP de España 2020, Mercedes 88 / 94 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 89 - GP de Bélgica 2020, Mercedes 89 / 94 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 90 - GP de la Toscana 2020, Mercedes 90 / 94 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 91 - GP de Eifel 2020, Mercedes 91 / 94 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 92 - GP de Portugal 2020, Mercedes 92 / 94 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 93 - GP de Emilia Romagna 2020, Mercedes 93 / 94 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 94 - GP de Turquía 2020, Mercedes 94 / 94 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Related video