Hakkinen explica el "riesgo" en McLaren si va en busca de Verstappen

A pesar de una tendencia al statu quo que se perfila para 2027 en los top teams, la situación de Max Verstappen en el mercado de fichajes sigue alimentando las especulaciones, y solo el tetracampeón del mundo parece controlar realmente su propio futuro.

Entre su molestia con la nueva normativa técnica y las dificultades de Red Bull con su monoplaza de 2026, el futuro del neerlandés se imagina regularmente en otro lugar. En las últimas semanas, es del lado de McLaren donde su nombre ha circulado, después de haber estado asociado durante mucho tiempo a Mercedes.

¿Con razón o sin ella? Para Mika Hakkinen, bicampeón del mundo que marcó la historia de Woking, esta perspectiva sería, no obstante, peligrosa para la escudería campeona del mundo vigente. Según él, McLaren no tiene ningún interés en correr el riesgo de alterar el equilibrio encontrado con Lando Norris y Oscar Piastri desde 2023.

"Es muy interesante", comentó el finlandés durante un intercambio con su antiguo compañero de equipo David Coulthard en el podcast Up To Speed. "Por supuesto, no solo está Max en el mercado. Hay muchos otros pilotos."

"Pero lo que he visto de la manera en que funciona McLaren es que buscan constantemente dar prioridad al conjunto del colectivo. Y esa es la única forma de lograr el éxito: construir un formidable espíritu de equipo internamente."

"Si me preguntaras qué haría, intentaría minimizar ese riesgo. De lo contrario, corres el riesgo de perder ese espíritu de equipo. Sabes, si un equipo cuenta con dos pilotos excelentes, ¿por qué mover el bote? Sobre todo porque McLaren tiene a un campeón del mundo [Lando Norris]."

Mika Häkkinen Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Y Mika Hakkinen retomó su propio ejemplo, diciendo a quien fue su compañero de equipo en McLaren de 1996 a 2001: "Mira, fuimos los compañeros de equipo que más tiempo permanecieron juntos en Fórmula 1. Y eso demuestra que cuando hay una buena armonía dentro de un equipo, ¿por qué ir a buscar a otra persona? Bueno, a veces me causaste dificultades, David, ¡pero conseguía manejarlo!"

Bajo contrato con Red Bull hasta 2028, Max Verstappen ocupa solo la sexta posición del campeonato a mitad de temporada y sigue en busca de una primera victoria en 2026, una situación que no vivía desde hacía casi diez años.