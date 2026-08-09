Häkkinen insta a McLaren a no "crear problemas" con el fichaje de Max Verstappen
Mika Häkkinen ha advertido a McLaren de que no intente fichar a Max Verstappen, alegando que el equipo debería proteger su sólida dinámica interna.
El bicampeón de Fórmula 1 Mika Hakkinen ha advertido McLaren que no intente fichar a Max Verstappen, aconsejando a su antigua escudería que proteja el espíritu de equipo y evite "crear problemas" en medio de los rumores sobre el mercado de pilotos a mitad de temporada.
En el podcast"Up To Speed", junto a su antiguo compañero de equipo en McLaren, David Coulthard, la leyenda finlandesa se refirió a la actual "temporada loca" de la F1 y a los persistentes rumores que vinculan a Verstappen, de Red Bull, con un posible fichaje por la escudería de Woking.
Coulthard sacó el tema mientras hablaban de los movimientos de pilotos. Tras señalar que Hakkinen sigue siendo, en gran medida, una persona muy vinculada a McLaren, Coulthard le preguntó cómo abordaría esa situación si estuviera al frente del equipo McLaren.
En concreto, Coulthard se preguntó si intentar colocar a un piloto como el cuatro veces campeón junto a Lando Norris conduciría inevitablemente a complicaciones y fricciones internas.
"Es muy interesante", explicó Hakkinen. "No solo está Max ahí fuera, por supuesto, sino que hay muchos otros pilotos. Pero por lo que he visto de cómo opera McLaren, quieren tener siempre muy en cuenta el paquete global del equipo. Porque esa es la única forma de alcanzar el éxito: forjar un increíble espíritu de equipo en su seno.
"Si me preguntaras qué haría yo, me gustaría minimizar ese riesgo; de esa forma, se perdería ese espíritu de equipo si el equipo cuenta con dos grandes pilotos. ¿Para qué crear problemas?"
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images
El piloto finlandés se basó en su propia etapa en McLaren. Hakkinen y Coulthard pasaron seis temporadas juntos como compañeros de equipo en Woking. Argumentó que, cuando existe una dinámica de equipo sana, la dirección de un e debería dar prioridad a la continuidad frente a las apuestas arriesgadas en el mercado de pilotos.
"Y, por supuesto, McLaren cuenta con un campeón del mundo… y fuimos los compañeros de equipo que más tiempo permanecieron juntos en la Fórmula 1", señaló Hakkinen. "Eso indica que, si hay buena armonía dentro de un equipo, ¿por qué traer a otra persona?".
La F1 vuelve con el Gran Premio de los Países Bajos, que se celebrará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort.
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