Hakkinen: Ferrari puso en riesgo a Leclerc

Leclerc se fue ancho en la curva dos al inicio del Gran Premio de Japón el pasado domingo y golpeó a Max Verstappen, llevando al trompo al de Red Bull y causando daños en su propio alerón delantero.

El piloto de Ferrari continuó en carrera en la tercera posición con un ritmo decente, seguido por Lewis Hamilton, con el alerón tocando el suelo y rompiéndose aún más llegando a golpear el monoplaza del británico, a quien le dañó uno de sus espejos.

Finalmente, por indicación de la FIA, Leclerc pasó por pits para reemplazar el alerón delantero en cuestión, aunque tras la carrera fue sancionado tanto por el toque con Verstappen como por no haberse detenido en pits inmediatamente, cayendo de sexto a séptimo en el clasificador final.

Hakkinen, dos veces campeón mundial de Fórmula 1, fue tajante al opinar que Leclerc debía haberse detenido inmediatamente "porque no tiene sentido correr con un alerón dañado que se está arrastrando por el suelo. Compromete tu rendimiento, daña los neumáticos y se convierte en un peligro para uno mismo o para los demás", escribió el finlandés en su columna del sitio Unibet.

El ex piloto de McLaren recordó que un alerón roto motivó el despiste en el cual el austriaco Roland Ratzenberger perdió la vida el sábado del Gran Premio de San Marino de 1994.

"Es muy importante no sufrir una rotura del alerón a gran velocidad. Recuerden, fue un alerón delantero dañado el que falló y causó el fatal accidente de Roland Ratzenberger en San Marino", dijo.

"Creo que tuvimos mucha suerte de que, cuando el endplate del alerón delantero de Charles finalmente se salió, sólo dañó el auto de Lewis Hamilton, destruyendo su espejo derecho. Esto podría haber sido mucho peor. Una vez más se nos recordó por qué el concepto Halo ha sido una iniciativa de seguridad tan importante".

Si bien fue Leclerc el que insistió en continuar en la carrera a pesar de los daños en su auto, Hakkinen cree que la responsabilidad estaba del lado de Ferrari.

"Personalmente no culpo a Charles por tratar de continuar. Dijo que el auto no se sentía tan mal y, de todas formas, no podía ver el alerón delantero desde el interior del cockpit. Sin embargo, Ferrari podía verlo, y no es de extrañar que la FIA impusiera una penalización después de la carrera", finalizó.