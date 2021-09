Hakkinen tras choque en Monza: No hay que dar por sentada la seguridad

La batalla por el título de Fórmula 1 de 2021 ha estallado con fuerza. Los aspirantes Lewis Hamilton y Max Verstappen se han enfrentado varias veces esta temporada. En Silverstone, el piloto de Red Bull sufrió un fuerte accidente tras un toque en la primera vuelta, un movimiento que se sancionó sobre el piloto de casa.

El pasado fin de semana en Monza, las cosas volvieron a ir mal. Esta vez la culpa recayó en Verstappen, lo que supuso una penalización de tres puestos en la parrilla de salida para la próxima carrera, el GP de Rusia.

Ante estas situaciones, el bicampeón del mundo Mika Hakkinen, muestra su preocupación de que la situación pueda escalar e, incluso, superar la seguridad ya establecida en la Fórmula 1.

"La colisión entre Lewis Hamilton y Max Verstappen podría haberse evitado, pero cuando dos pilotos compiten por el mismo trofeo suelen acabar peleando por el mismo trozo de asfalto", concluye Hakkinen en su columna para la casa de apuestas Unibet.

El último bicampeón de McLaren apuntó que él optaría por otra estrategia porque recurrir a no ceder no siempre puede ofrecer el resultado esperado.

"Mis antiguos rivales Ayrton Senna y Michael Schumacher estuvieron involucrados en muchas colisiones polémicas. En mi opinión, siempre es mejor evitar al otro y centrarse en las victorias. Cuando se golpea, nunca se sabe lo que va a pasar. Tu oponente podría acabar con un coche dañado, pero también podría ser tu turno de sufrir. Chocar entre sí no ofrece ninguna seguridad”.

El propio finlandés, de gran experiencia, optaría por un enfoque diferente: "Es mucho mejor aceptar que no puedes ganar todas las carreras. A veces un segundo o tercer puesto es un resultado importante, sobre todo cuando intentas ganar el título mundial".

"Que los resultados decidan el Mundial"

Hakkinen espera que la batalla en pista continúe, pero sin incidentes: "En Silverstone, Max tuvo suerte de no resultar herido tras su colisión con Lewis. El domingo vimos a Lewis salvado por el halo”, expresó el escandinavo.

“Los dos accidentes fueron potencialmente graves en cuatro carreras y eso es muy preocupante, porque nadie debería dar por sentada la seguridad. No debemos caer en la autocomplacencia”.

“Es fantástico seguir el campeonato de este año porque está muy reñido. Me gustaría ver a Max y a Lewis dando el 100% en cada vuelta, pero al mismo tiempo me gustaría verlos terminar las carreras y estar en el podio. Que sean los resultados los que decidan el campeonato del mundo, no el número de accidentes".