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Fórmula 1 GP de Italia

Hadjar se perderá el GP de Italia y Tsunoda seguirá en Racing Bulls

Red Bull ha confirmado que Liam Lawson será compañero de Max Verstappen en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 mientras el francés continúa su recuperación

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Edited:
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Isack Hadjar se perderá el GP de Italia de este fin de semana en Monza mientras se recupera de una lesión en la muñeca que sufrió durante el parón de verano de la Formula 1. Como resultado, Liam Lawson volverá a reemplazarlo en Red Bull y Yuki Tsunoda estará nuevamente en el coche de Racing Bulls.

Hadjar sufrió una fractura de muñeca durante una sesión de boxeo en el parón de verano, lo que lo obligó a ver el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort desde el garaje.

Lawson, titular en Racing Bulls, sustituyó al francés en el Red Bull RB22, con el piloto reserva Tsunoda siendo llamado de nuevo para pilotar el VCARB 03 vacante de Lawson como compañero de Arvid Lindblad.

Red Bull tenía la esperanza de que Hadjar estuviera listo para volver a la competición en el Gran Premio de Italia de este fin de semana, pero tampoco quería que el joven de 22 años asumiera ningún riesgo innecesario mientras se recupera de su lesión.

Ambos equipos propiedad de Red Bull han confirmado ahora que alinearán formaciones de pilotos sin cambios en Monza.

Red Bull declaró: "Liam correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack continúa mostrando una evolución alentadora tras la lesión en la muñeca que sufrió durante el receso de verano.

"El equipo sigue de cerca su rehabilitación y no asumirá riesgos innecesarios con su regreso a la competición, al tiempo que le desea una pronta recuperación".

Tanto Lawson como Tsunoda impresionaron en sus papeles de sustitutos en los Países Bajos, con Lawson llevando su Red Bull al séptimo puesto tras salir octavo en la parrilla. Tsunoda se quedó justo fuera de los puntos en 11ª posición, con ambos pilotos manteniéndose cerca de sus respectivos compañeros de equipo en ritmo a una vuelta.

Mientras tanto, el otro piloto reserva del equipo, Ayumu Iwasa, se pondrá al volante del Red Bull de Verstappen durante la primera sesión de entrenamientos libres, cumpliendo así con una de las cuatro sesiones obligatorias para pilotos novatos que el equipo debe realizar esta temporada.

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