Fórmula 1 Las Vegas GP

Hadjar ve a Red Bull “estúpido” en la batalla de rebufos de Las Vegas

El piloto de Red Bull dice que los equipos rivales fueron más astutos que él en la última tanda, pero cree que salir cuarto lo deja "en una buena posición para un podio"

Alex Harrington

Publicado: 21 nov 2026, 6:47

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Isack Hadjar admitió que Red Bull "se vio un poco estúpido" en lo que se convirtió en una batalla por el rebufo al final de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. El piloto asegura que "en realidad no importa" desde dónde arranque la noche del sábado.

Hadjar marcó el quinto mejor tiempo en la Q3, a 0.699 segundos de Kimi Antonelli, mientras que su compañero de equipo, Max Verstappen, se quedó con la pole position tras la penalización de cinco puestos en la parrilla aplicada al italiano. Con ello, Hadjar asciende al cuarto cajón de salida.

Los últimos intentos en la Q3 se transformaron en un juego del gato y el ratón, en el que los pilotos intentaron colocarse detrás de otros monoplazas para aprovechar la succión en las largas rectas del circuito de Las Vegas. Mientras muchos lo lograron, Hadjar quedó expuesto dependiendo únicamente de su unidad de potencia Ford.

"No, no tuvimos rebufo. Así que sí, nos vimos un poco estúpidos ahí afuera en el último intento, pero los otros equipos lo jugaron de manera muy inteligente, estacionando el auto en la curva 1 mientras nosotros salíamos de los pits", declaró Hadjar.

Sin nadie por delante, Hadjar explicó que una buena vuelta se habría arruinado de todas formas al no tener rebufo en las rectas, por lo que decidió abortar el giro.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

Al ser cuestionado sobre si Red Bull jugará mejor esas cartas la próxima vez, admitió que prefiere simplemente correr y no depender de la apuesta que implica un escenario así.

"Sí, de todas formas no me gustan mucho esos juegos. Me gusta conducir el auto rápido", señaló. "Simplemente hay cosas que no puedes controlar del todo, y es un poco como tirar los dados".

"Así que realmente no me importa. Mientras sepa que fui rápido en las curvas, estoy contento con eso. Y al final, mañana arrancamos cuartos, así que estamos en una buena posición para pelear por el podio".

Hadjar se mostró confiado en tener el ritmo necesario para luchar en la parte delantera, asegurando: "Definitivamente estoy ahí arriba".

"Trabajo hecho por mi parte, y además creo que es una pista donde se puede adelantar fácilmente con estas rectas enormes y con el reglamento actual. Así que cuarto, quinto o segundo, al final no importa mucho, así que estoy feliz", afirmó.

Hadjar suma tres podios en su primera temporada con Red Bull —en Mónaco, Azerbaiyán y São Paulo, donde terminó tercero detrás de Lando Norris y Verstappen—.

Otro podio sería muy bien recibido por Red Bull, escudería que pelea por el subcampeonato de constructores y apenas aventaja por 17 puntos a McLaren con solo tres carreras por disputarse.

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