Fórmula 1 Las Vegas GP
Hadjar explica por qué no puede seguir a Verstappen y hacer otras carreras fuera de F1
Hadjar dice que mejorar como piloto de F1 sigue siendo su prioridad por ahora
Lydia Mee Ronald Vording
Publicado: 19 nov 2026, 7:16
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images
El piloto de Red Bull Formula 1 Isack Hadjar dice que le encantaría correr en otras categorías durante la temporada invernal, pero admite que todavía no "tiene suficiente dinero" para hacerlo.
Varios de los rivales de Hadjar ya compiten fuera de los grandes premios. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, ha pasado 2026 corriendo con coches GT3, participando en mayo y en la final del GT World Challenge en Portimao, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, afrontará el Rally Dakar.
Al hablar con los medios antes del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, a Hadjar se le preguntó si tenía planes propios para cubrir el parón hasta la próxima temporada.
"Me encantaría, pero simplemente no tengo suficiente dinero para ir a pilotar por todo el mundo. Llegará algún día", explicó Hadjar.
"Ellos no hacían este tipo de cosas cuando tenían mi edad. Y estoy en una etapa de mi carrera en la que, de todos modos, no puedo permitirme hacer estas cosas. Así que llegará".
El francés dijo que, por ahora, su atención estaba centrada en mejorar como piloto de F1.
"Estoy centrado en una cosa en este momento, y una vez que mejore en lo que hago, podré salir de mi zona", añadió.
Más de la F1 :
Verstappen y Alonso han tenido ambos largas y exitosas carreras en F1. Verstappen también ha sido vinculado con una participación en Le Mans, mientras que Alonso ha dicho que Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis también están en su mente.
Hadjar está en su primera temporada en Red Bull, tras ascender desde el equipo hermano Racing Bulls, donde debutó en F1 en 2025.
Ha sido un primer año sólido con el equipo principal, pese a una fractura de muñeca que le obligó a perderse tres carreras. Terminó tercero en el Gran Premio de Brasil y actualmente ocupa el octavo puesto en la clasificación de pilotos con 122 puntos.
Hadjar ahora tiene como objetivo lograr su primera victoria en un gran premio antes de que termine la temporada.
"Me gustaría ganar una carrera. Tengo tres intentos antes de pasar a otra temporada. Así que voy a ir con todo. No tengo nada por lo que jugarme. Así que, sinceramente, simplemente voy a divertirme", dijo.
Cree que Las Vegas podría favorecer a Red Bull.
"Es solo una sensación que tengo. Simplemente creo que esta pista nos vendría mejor que cualquier otra cosa. Por eso es una buena oportunidad. Pero si no ocurre, entonces seguiré empujando", dijo Hadjar.
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