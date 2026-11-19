Fórmula 1 Las Vegas GP

Hadjar explica por qué no puede seguir a Verstappen y hacer otras carreras fuera de F1

Hadjar dice que mejorar como piloto de F1 sigue siendo su prioridad por ahora

Lydia Mee Ronald Vording

Publicado: 19 nov 2026, 7:16

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

El piloto de Red Bull Formula 1 Isack Hadjar dice que le encantaría correr en otras categorías durante la temporada invernal, pero admite que todavía no "tiene suficiente dinero" para hacerlo.

Varios de los rivales de Hadjar ya compiten fuera de los grandes premios. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, ha pasado 2026 corriendo con coches GT3, participando en mayo y en la final del GT World Challenge en Portimao, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, afrontará el Rally Dakar.

Al hablar con los medios antes del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, a Hadjar se le preguntó si tenía planes propios para cubrir el parón hasta la próxima temporada.

"Me encantaría, pero simplemente no tengo suficiente dinero para ir a pilotar por todo el mundo. Llegará algún día", explicó Hadjar.

"Ellos no hacían este tipo de cosas cuando tenían mi edad. Y estoy en una etapa de mi carrera en la que, de todos modos, no puedo permitirme hacer estas cosas. Así que llegará".

El francés dijo que, por ahora, su atención estaba centrada en mejorar como piloto de F1.

"Estoy centrado en una cosa en este momento, y una vez que mejore en lo que hago, podré salir de mi zona", añadió.

Más de la F1 :

Verstappen y Alonso han tenido ambos largas y exitosas carreras en F1. Verstappen también ha sido vinculado con una participación en Le Mans, mientras que Alonso ha dicho que Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis también están en su mente.

Hadjar está en su primera temporada en Red Bull, tras ascender desde el equipo hermano Racing Bulls, donde debutó en F1 en 2025.

Ha sido un primer año sólido con el equipo principal, pese a una fractura de muñeca que le obligó a perderse tres carreras. Terminó tercero en el Gran Premio de Brasil y actualmente ocupa el octavo puesto en la clasificación de pilotos con 122 puntos.

Hadjar ahora tiene como objetivo lograr su primera victoria en un gran premio antes de que termine la temporada.

"Me gustaría ganar una carrera. Tengo tres intentos antes de pasar a otra temporada. Así que voy a ir con todo. No tengo nada por lo que jugarme. Así que, sinceramente, simplemente voy a divertirme", dijo.

Cree que Las Vegas podría favorecer a Red Bull.

"Es solo una sensación que tengo. Simplemente creo que esta pista nos vendría mejor que cualquier otra cosa. Por eso es una buena oportunidad. Pero si no ocurre, entonces seguiré empujando", dijo Hadjar.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Leclerc califica de "un poco dura" la sanción de Brasil por el contacto con Liam Lawson

Artículo siguiente Verstappen rechaza compartir sus datos sobre su frecuencia cardiaca en F1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 mo



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



1 mo



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



1 mo



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

More from

Isack Hadjar





Red Bull acumula dudas en Las Vegas por energía, equilibrio y pocas vueltas de Verstappen



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



17 h



Red Bull acumula dudas en Las Vegas por energía, equilibrio y pocas vueltas de Verstappen





¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 d



¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?





Primero órdenes de equipo, luego disculpa: qué pasó con Hadjar y Verstappen en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



10 d



Primero órdenes de equipo, luego disculpa: qué pasó con Hadjar y Verstappen en Brasil

More from

Red Bull





Red Bull "intenta entender" la causa de las quejas de Max Verstappen en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



13 h



Red Bull "intenta entender" la causa de las quejas de Max Verstappen en Las Vegas





Verstappen rechaza compartir sus datos sobre su frecuencia cardiaca en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Verstappen rechaza compartir sus datos sobre su frecuencia cardiaca en F1





Verstappen: "Si me dejaran escribir las reglas, la F1 no estaría permitida en ciertos lugares"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Verstappen: "Si me dejaran escribir las reglas, la F1 no estaría permitida en ciertos lugares"

Últimas noticias





Lluvia y frío en Las Vegas: así es como Pirelli y la FIA intervinieron para ayudar a los pilotos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



51 min



Lluvia y frío en Las Vegas: así es como Pirelli y la FIA intervinieron para ayudar a los pilotos





F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026





Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



4 h



Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



4 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete