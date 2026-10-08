Hadjar reclama prohibir los chalecos refrigerantes en la F1: "Se supone que debe ser duro"

Isack Hadjar, piloto de Red Bull en la Fórmula 1, cree que los chalecos refrigerantes deberían prohibirse en el campeonato, insistiendo en que el desafío físico extremo sigue siendo una parte importante del automovilismo.

El tema de los chalecos refrigerantes resurgió en el Gran Premio de Bahréin del pasado fin de semana en Malasia debido al calor y la humedad extremos en el Sepang International Circuit. Pero la implementación del equipo ha recibido opiniones dispares por parte de los pilotos.

Mientras algunos pilotos ven con buenos ojos la refrigeración artificial, otros han expresado preocupaciones sobre el ajuste y la eficacia del sistema. Parece funcionar bien durante unas pocas vueltas al bombear líquido frío alrededor del cuerpo a través de tubos en una camiseta ignífuga que se lleva debajo del mono de carreras, pero a medida que sube la temperatura dentro del cockpit, también lo hace el líquido en los tubos.

Cuando se le preguntó dónde se situaba en medio de las diferentes opiniones en la parrilla, Hadjar fue claro en su postura, argumentando que las ayudas de refrigeración artificial no tienen cabida en la F1.

"Creo que debería prohibirse. Porque se supone que debe ser duro", explicó el piloto de Red Bull a Motorsport.com y otros medios en Singapur.

El compañero de equipo de Hadjar, el cuatro veces campeón Max Verstappen, también afirmó que el chaleco refrigerante "no es necesario", explicando que no lo usaría aunque se mantuviera frío durante todo un gran premio.

"Para mí no es necesario", dijo el neerlandés. "Sí, hace calor, pero no es una sauna, y con este chaleco refrigerante tienes esos cables estúpidos en el coche, así que también te limita el movimiento.

"No lo necesito, aunque funcionara durante una hora y media, en plan frío, frío, no lo necesito, pero de todos modos no funciona durante una hora y media. No creo que haya funcionado durante una hora y media en ninguna categoría."

Si se declara un riesgo por calor en un Gran Premio de F1, los equipos y los pilotos tienen la opción de llevar sus propios sistemas de chaleco refrigerante o llevar lastre en su lugar, de modo que no haya desventaja de peso para quienes lleven los chalecos.

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