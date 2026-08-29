Hadjar comparte novedades sobre su lesión con la mira puesta en Monza

El piloto de Red Bull Isack Hadjar tiene "esperanzas" de poder volver a la parrilla de Fórmula 1 para el Gran Premio de Italia después de que una lesión en la muñeca lo obligara a perderse el Gran Premio de los Países Bajos.

Hadjar sufrió la lesión durante el parón de verano. A pesar de perderse la última carrera de F1 en Zandvoort, el piloto compartió que se estaba "recuperando rápido" mientras filmaba con el equipo de Milton Keynes el fin de semana pasado.

Mientras el piloto de Racing Bulls Liam Lawson dio un paso adelante para ocupar su lugar junto al cuatro veces campeón Max Verstappen, Hadjar siguió presente en Zandvoort.

"En realidad, es mi primera lesión en toda mi existencia, carrera, lo que sea", le dijo a Red Bull en un video entre bastidores del último Gran Premio de los Países Bajos.

"Es raro estar en el banquillo y no estoy contento con ello, por mí y por el equipo. Obviamente, quiero estar ahí en cada vuelta".

Señalando su muñeca inmovilizada, añadió: "No está hinchada, lo cual es muy bueno. Es una buena señal. Así que, en realidad, se está recuperando rápido. Cada día tengo un poco más de movilidad y tengo esperanzas para Monza".

En sustitución de Hadjar, Lawson sumó seis puntos para Red Bull con un séptimo puesto en Zandvoort.

"En cuanto a Liam, nunca es fácil saltar de un equipo a otro", dijo el director del equipo, Laurent Mekies. "Hoy consiguió los puntos que pudimos conseguir. Ayer hizo un muy buen trabajo en la clasificación, estando muy cerca de Max, y le damos las gracias por haber podido adaptarse tan rápido al equipo".

El Gran Premio de Italia en Monza tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre. En este momento, ni Red Bull ni Hadjar han confirmado oficialmente si volverá al cockpit en Italia.

Hadjar ocupa actualmente el octavo lugar en la clasificación de pilotos con 68 puntos. Su compañero de equipo Verstappen es sexto con 112 puntos.

También lee: Fórmula 1 Red Bull debuta en un F1 a su protegido mientras evalúa la alineación de pilotos de Racing Bulls