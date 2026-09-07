Hadjar volverá a ausente en Madrid y Tsunoda sigue en Racing Bulls

Red Bull ha confirmado que Isack Hadjar necesitará más tiempo para recuperarse de su lesión en la muñeca, lo que hará que el piloto francés se pierda su tercer gran premio consecutivo este fin de semana en el GP de España, que se disputará en Madrid.

Liam Lawson volverá al RB22 para acompañar a Max Verstappen, mientras que Yuki Tsunoda disputará otra carrera con Racing Bulls.

"La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack continúa progresando positivamente", comunicó Red Bull el lunes. "Aunque todavía no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo".

Hadjar sufrió una fractura en la muñeca al final de las vacaciones de verano mientras practicaba boxeo, una actividad que forma parte habitual de su rutina de entrenamiento. Esto obligó al piloto de segundo año a perderse el Gran Premio de Países Bajos de finales de agosto, por lo que Red Bull trasladó al habitual piloto de Racing Bulls, Lawson, al auto del equipo principal junto a Verstappen, mientras que el piloto reserva Tsunoda recibió la oportunidad de regresar a la F1 con el equipo satélite.

Dado que Red Bull no estaba dispuesto a correr ningún riesgo con la lesión de Hadjar, Lawson y Tsunoda se mantuvieron en sus respectivos puestos para el Gran Premio de Italia del pasado fin de semana en Monza. Teniendo en cuenta el corto intervalo hasta la carrera de este fin de semana en Madrid, que forma parte de una fecha doble, el jefe de Red Bull, Laurent Mekies, ya había indicado que un regreso a la competición en el flamante circuito de Madring sería "complicado" para Hadjar. Ahora se ha confirmado que Hadjar se perderá su tercer gran premio consecutivo.

En ausencia de Hadjar, Lawson disfrutó de su regreso a Red Bull en circunstancias mucho menos turbulentas que durante su breve período de dos carreras al comienzo de 2025. El neozelandés terminó séptimo en Zandvoort, mientras que en Monza no pudo recuperarse de una penalización de motor y quedó fuera de los puntos.

Tsunoda consiguió su primer punto de la temporada en la cita italiana al terminar décimo, aunque Audi todavía está considerando apelar la decisión de los comisarios de no sancionar al japonés por supuestamente provocar una vuelta de formación adicional.