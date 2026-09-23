Hadjar lleva a Bakú el casco que iba a usar en Zandvoort

Isack Hadjar volverá a la parrilla de Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, luciendo el diseño especial de casco encargado originalmente para el Gran Premio de Países Bajos.

El debut retrasado del casco llega tras una ausencia de tres carreras para el piloto franco-argelino, después de sufrir una lesión en la muñeca durante el receso de verano de la F1.

Ya recuperado, Hadjar se subirá al cockpit para los entrenamientos libres del jueves. En lugar de descartar el diseño personalizado previsto para el Gran Premio de Países Bajos, ha decidido llevarlo a las calles de Bakú.

El casco único incluye un divertido guiño a su primer podio en F1 en el Gran Premio de Países Bajos de 2025. Logró un tercer puesto en su temporada de debut con Racing Bulls, pero sus celebraciones posteriores a la carrera se hicieron virales en las redes sociales.

Mientras se tomaban fotos de equipo, que incluían las habituales rociadas de champán, rompió su trofeo de Delft Blue. El diseño del casco de 2026 presenta una ilustración del trofeo roto con una caricatura de la reacción de Hadjar.

"Aquí hay uno que preparamos antes. El casco de Isack de Zandvoort hará su debut en pista en Bakú", compartió Red Bull en las redes sociales.

"No sé qué está pasando, pero me dan uno nuevo, eso lo sé. Pero quiero el roto. ¿Dónde está el roto? Esa es la pregunta", dijo Hadjar a Sky Sports sobre su trofeo roto en 2025.

"Porque el nuevo, no nos importa el nuevo, porque no ha formado parte de la historia del gran premio. Quiero el roto porque forma parte de mi camino hacia el podio. El nuevo no huele a alcohol, como el champán y demás."

Esto llega después de que la escudería de Milton Keynes anunciara que Hadjar había firmado una extensión de contrato para permanecer con el equipo hasta 2027.

El joven de 21 años se unió a Red Bull a principios de 2026, reemplazando a Yuki Tsunoda. Hasta ahora ha impresionado junto al cuatro veces campeón Max Verstappen y ocupa el octavo puesto en la clasificación de pilotos con 71 puntos. En comparación, Verstappen es sexto con 145 puntos.

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá lugar en el Baku City Circuit del 24 al 26 de septiembre.