Isack Hadjar se quedó estupefacto ante el comportamiento de su monoplaza de Red Bull en la clasificación sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, sin poder explicar su falta de rendimiento.

Hadjar se quejó de que su RB22 tocaba demasiado el suelo en la única sesión de entrenamientos libres, en la que fue el cuarto más rápido con los neumáticos duros —más rápido que Max Verstappen—, pero siete décimas por detrás del holandés cuando cambiaron al compuesto medio.

Lo más importante es que los neumáticos de flanco amarillo se iban a utilizar en la SQ1 y la SQ2, donde la diferencia de Hadjar respecto a su compañero de equipo fue de 0,705 s y 0,246 s, respectivamente.

Al montar neumáticos blandos por primera vez del fin de semana en la SQ3 —tal y como establece el reglamento—, Hadjar marcó una vuelta en 1m32,048s, 0,892s más lento que la inigualable marca de referencia de Verstappen, antes de que al francés le anularan ese tiempo por salirse de los límites de la pista.

"No lo sé", afirmó. "Es que lo que parecía un buen comienzo de día se convirtió en una actuación muy pobre. Me sentí muy cómodo desde el primer momento en la FP1, pero con el compuesto duro, y eso fue todo, la verdad".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"La verdad es que nunca conseguí hacer una buena vuelta. No hago más que luchar con el coche. Tuve problemas con el motor en la última tanda. Me costó mucho. No sé, es muy raro".

Cuando se le preguntó si había notado de inmediato que le faltaba ritmo con los neumáticos blandos, Hadjar respondió: "No, no lo sé. Sin duda, los blandos suponen un gran salto respecto al compuesto medio. Tenían mucho más agarre, pero de todas formas no importaba, ya que todos los demás también llevan los blandos, así que…No lo sé. Es que ahora mismo no me parece que se pueda conducir bien".

Hadjar saldrá en la carrera sprint desde la novena posición de la parrilla, con Verstappen en la pole position —algo que le ha sorprendido.