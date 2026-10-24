Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hadjar busca respuestas ante sus problemas del viernes en Austin: "Simplemente inmanejable"

Mientras Max Verstappen habló de un inicio en gran medida positivo en Austin, Hadjar concluyó que había ido en la dirección equivocada con su puesta a punto. Sus neumáticos delanteros ya estaban acabados después del primer sector

Ronald Vording

Publicado: 24 oct 2026, 12:00

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Fue un día de fortunas contrastantes para Red Bull durante las prácticas en el Circuito de las Américas. Verstappen se mostró en gran medida satisfecho con los primeros indicios del RB22, aunque enfatizó que el balance entre las curvas de alta y baja velocidad aún necesitaba mejorar, mientras que el director técnico Pierre Waché indicó que Red Bull debía lograr avances en las secciones más lentas de la pista.

Verstappen utilizó la palabra "afinar", pero las cosas ciertamente no están en esa etapa al otro lado del garaje. Hadjar tuvo una sensación en general positiva durante la FP1, a pesar de finalizar 14° en el clasificador, pero decidió explorar una dirección de puesta a punto ligeramente diferente para la segunda sesión del día.

"Hice (muchos cambios después de la FP1). Estaba más o menos contento con cómo fue esta mañana. Después, pensé que iba en la dirección correcta, pero eso solo trajo muchísimos más problemas", concluyó el francés.

"Aún me sentía bien con el neumático medio, a pesar de que cambiamos el auto. Pero con el blando, el auto desapareció por completo para mí. Era muy difícil de conducir, así que necesito darle la vuelta a las cosas mañana.

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"Necesitamos sentarnos y ver qué podemos hacer porque el auto dio un paso abajo gigantesco. Necesitamos traerlo de regreso, al menos al nivel en el que estaba esta mañana".

Hadjar ya había estado expresando sus frustraciones a través de la radio del equipo durante la FP2. Su simulación de clasificación en particular se desmoronó, dejándolo a casi un segundo completo de distancia de su compañero de equipo Verstappen al final del día.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Los problemas de balance provocaron que los neumáticos delanteros de Hadjar se sobrecalentaran extremadamente rápido, con todas las consecuencias que eso conllevó.

"Fue simplemente un desastre. Hice la mayor parte de mi tiempo de vuelta en el sector 1, pero desde el sector 1 hasta el final de la vuelta fui más lento que con el medio. Era simplemente inmanejable, estaba perdiendo el tren delantero de forma masiva.

"Tenemos que echar un vistazo porque esto no es normal, el porqué hubo tanta degradación a lo largo de una sola vuelta. Los neumáticos delanteros quedaron completamente destruidos en las (curvas) de alta velocidad".

Esto sucedió particularmente a través de las 'Esses', tras lo cual Hadjar tuvo que pagar el precio durante el resto de la vuelta, según explicó Waché.

"Con este tipo de trazado, tienes todas las curvas de alta velocidad en el sector 1, después de la curva 1. Y creo que si sobrecalientas los neumáticos ahí, está más o menos terminado para el resto de la vuelta", dijo el director técnico de Red Bull.

Naturalmente, las cosas necesitan mejorar significativamente para la clasificación, aunque Hadjar tomó algo de confianza a partir del día de Verstappen. El francés mantiene la esperanza de poder revertir la situación con nuevos cambios en la puesta a punto antes de que las condiciones de parc fermé entren en vigor al inicio de la clasificación.

"Sí, quiero decir, si ellos lograron hacerlo del otro lado… Las temperaturas (de los neumáticos) están por los cielos, pero estamos corriendo a las mismas velocidades en esas curvas. Así que necesitamos ajustar algo en el balance del auto. Estábamos probando cosas diferentes, pero tener una sensación tan mala, francamente me deja un poco sorprendido".

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