Schumacher no perderá confianza por el accidente, dice Steiner

Schumacher perdió el control de su coche en la curva 12 de alta velocidad durante la Q2 del Gran Premio de Arabia Saudí, lo que provocó un fuerte impacto con la barrera del lado izquierdo de la pista.

Tras ser trasladado a un hospital local para realizarle un chequeo de precaución, se comprobó que Schumacher no había sufrido ninguna lesión, pero quedó descartado para el Gran Premio del domingo.

Fue un contratiempo para Schumacher, que había logrado el mejor resultado de su carrera, un 11° puesto, en el primer Gran Premio de la temporada en Bahréin, y que ahora lucha por sus primeros puntos en la F1 gracias a la mejora de rendimiento de Haas.

Pero Steiner estaba seguro de que la confianza de Schumacher no se vería afectada por el accidente, y respaldaba al alemán para que se recuperara ahora que el equipo apunta a sumar puntos en las carreras.

"No creo que pierda la confianza", dijo Steiner.

"Obviamente, ahora el objetivo es un poco más alto que el año pasado. El año pasado no había ninguna duda, competíamos por ser 19° y 20°. Porque ahí fue donde estuvimos, de forma constante, por cierto".

"Así que este año, creemos que es algo bueno para él (tener más presión). Porque tiene que aprender esto. Sigo diciendo que cuanto más alto llegas, menos aire hay. Así que tienes que lidiar con ello".

"Es parte de ser un piloto de F1. Lidiar con la presión que supone cualquier deporte de alto nivel o un puesto directivo, es como si la presión existiera, y si no te gusta la presión, vete y haz otra cosa".

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Steiner consideró que analizar la causa del accidente con Schumacher sería clave para ayudarle a entender lo sucedido y asegurar que su confianza no se vea mermada.

"Tenemos que hablarlo, pero creo que él tiene que hacerlo, porque nosotros no conducimos el coche, tenemos que mostrarle lo que él quiere ver", dijo Steiner.

"Y creo que (necesitamos) comparar los datos con Kevin, y no he comparado los datos. Entonces, ¿se esforzó demasiado? No sé lo que fue. ¿El neumático no estaba lo suficientemente caliente? Tenemos que averiguarlo".

"Entonces creo que sólo con volver a subirse a un coche, vuelves a ganar esta confianza".

Haas ya ha sumado más puntos que en las dos temporadas anteriores combinadas gracias a los top 10 consecutivos de Kevin Magnussen en Bahréin y Arabia Saudí.

El equipo optó por no desarrollar su coche de 2021 para centrarse plenamente en la nueva normativa de 2022, y también se ha beneficiado de un importante paso adelante con la unidad de potencia de Ferrari.