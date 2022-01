Por qué Haas dejó a sus pilotos "aprender a los golpes" en 2021

Schumacher y Mazepin llegaron a la F1 el año pasado desde la Fórmula 2, uniéndose a Haas como parte de una nueva alineación para el equipo estadounidense

Haas pensó 2021 como un año de transición, optando por no desarrollar su coche antes de la campaña para poder dedicar todos sus recursos a las nuevas reglas de 2022.

Esto significó que el equipo terminó último en el campeonato de constructores, sin conseguir ningún punto, aunque mostró signos de progreso hacia el final del año.

2021 marcó la primera vez que Haas ha alineado un piloto novato en la F1, y para el caso fueron dos, y Steiner admitió que había "sido una experiencia".

"Al comenzar, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero la totalidad de lo que iba a pasar, no era consciente", dijo Steiner a Motorsport.com.

"Aprendes y te das cuenta de lo jóvenes que son estos chicos, de lo inexpertos que son y de la ayuda que necesitan".

"Algunas de las cosas las tienen que aprender ellos mismos. No puedes enseñarles. Se los puede guiar, pero no se les puede decir. O nadan o se hunden. Si intentas mantenerlos a flote, es un trabajo a tiempo completo que no quiero hacer".

"Aprender a los golpes es mejor, entonces está en ti, mejor que mimarlos a lo largo del camino. Con el coche no siendo competitivo, eso era más fácil, porque no necesitábamos los puntos".

"(En 2022), queremos volver a sumar puntos. Pero ellos mismos aprendieron mucho equivocándose".

"Lo único bueno de este año es que no tenía que molestarme, no teníamos nada que perder".

Mick Schumacher, Haas VF-21, pasa mientras Nikita Mazepin, Haas VF-21, se recupera de un trompo. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Tanto Schumacher como Mazepin tuvieron accidentes a lo largo de la temporada 2021, así como un par de momentos cercanos en la pista entre ellos y desacuerdos sobre las órdenes de equipo.

Mazepin dijo a Motorsport.com al final de la temporada que su relación ahora era "neutral" con Schumacher después de algunos "momentos difíciles" durante el año.

Steiner explicó que los pilotos tuvieron que cambiar su mentalidad para darse cuenta de que no luchaban por ser el piloto principal como en las categorías inferiores, sino que trabajaban juntos por el bien del equipo.

"Al principio de la temporada, se peleaban entre ellos, y es como, 'chicos, se están peleando por el 19°'", dijo Steiner.

"Eso no hace nada por el equipo. En algún momento entendieron que la F1 no consiste en ganar a un solo piloto".

"Como cuando tienes un trabajo de estrategia en los entrenamientos -'¿por qué tengo que hacer este trabajo y no el otro?'- porque es mejor para el equipo. Es una respuesta sencilla".

"Para nosotros, no son A y B, son A y A. Todos tendrán la misma oportunidad cuando resolvamos lo que es mejor para el equipo. No hay diferenciación, hay igualdad de condiciones, así es como funciona".