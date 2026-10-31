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Haas responde a los rumores del contrato de Bearman para la F1 2027

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, ha arremetido contra las afirmaciones en internet de que las exigencias económicas excesivas de Oliver Bearman están frenando las conversaciones sobre la renovación de su contrato

Stuart Codling

Publicado: 31 oct 2026, 1:34

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Se creía que la temporada de contratos de pilotos de la Fórmula 1 había terminado hacía tiempo, pero una afirmación extraña sobre uno de los pocos pilotos que siguen sin contrato ha ganado una sorprendente tracción en la antesala del fin de semana del Gran Premio de México.

Haas F1 ya ha anunciado la salida de Esteban Ocon en favor del líder de Fórmula 2 Rafael Camara para la próxima temporada, pero un aparente retraso en la confirmación de Oliver Bearman para 2027 ha provocado especulaciones para llenar el vacío. Entre las afirmaciones más extravagantes está que la representación de Bearman exige una tarifa de 6 millones de euros.

Se entiende que la fuente de esta cifra es un bloguero aficionado que afirma tener información privilegiada sobre asuntos de negocios de la F1, y la afirmación ha sido amplificada después sin sustento por otros sitios web e ‘influencers’ de redes sociales. Como ocurre con muchas historias de este tipo, luego superó un umbral de repetición en el que pasó a aceptarse como un hecho.

Naturalmente, el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, respondió con evidente irritación cuando le preguntaron en la rueda de prensa del viernes de la FIA sobre las supuestas demandas de Bearman.

"¿Puedes aclarar, entiendes de dónde viene eso? ¿No? Exacto. Yo tampoco", dijo Komatsu.

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"No tengo ni idea de dónde viene eso. Lo he vivido a veces esta temporada también: la gente dice que cuando el río suena, agua lleva, pero realmente hay algunas personas que se inventan una historia.

"Ya sabes lo que pasó en Miami, aparentemente tuve una discusión con Esteban Ocon; eso es absolutamente falso. E incluso esas personas que afirman tener información interna: una tontería total y absoluta.

"Y esta, de nuevo, no sé quién se sacó de la manga esta cifra de 6 millones de euros. La primera vez que la vi fue en Instagram o algo que Stu [Morrison, jefe de comunicaciones] me reenvió. Yo simplemente pensé: ‘Oh, genial, a alguien le pareció que esto era bueno para agitar lo que fuera’.

"No tengo ningún comentario que hacer porque simplemente no se acerca ni de lejos a la verdad. ¿Por qué nos metemos en semejantes tonterías absolutas, qué sentido tiene? Esa gente claramente no está intentando acertar en nada; es increíble hoy en día que la gente no compruebe la fuente: ‘Bueno, OK, quiero conseguir más clics, quiero conseguir más me gusta’, así que copian y pegan esas historias y siguen con ello. Y luego, antes de que te des cuenta, hay 20 personas difundiendo las historias y creen que es la verdad: es una tontería absoluta."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Motorsport.com entiende que el retraso en acordar los términos tiene raíces bastante más complicadas. Según fuentes internas de Ferrari, la representación de Bearman ha estado presionando para obtener garantías de que tiene una vía hacia un asiento de carrera con la Scuderia en 2028, bajo la suposición de que Lewis Hamilton se retirará.

Como se informó la semana pasada, el ascenso de Camara a un asiento de F1 con Haas significa que Bearman ahora tiene un rival directo, en caso de que quede disponible un asiento en Ferrari. Cuanto más larga sea la espera, más experiencia gana Camara.

"No me gusta entrar en los detalles de nuestro contrato, pero Ollie está mostrando un potencial increíble", dijo Komatsu. "Está contribuyendo mucho al éxito del equipo y queremos crecer juntos. Queremos subir en la parrilla como equipo.

"Así que, ante todo, necesitamos un coche competitivo para el 27. No va a ser un reto fácil porque en el 26 cometimos un error, así que eso también pasa factura para el 27. Pero nuestro enfoque es realmente maximizar todo lo que está bajo nuestro control, intentando de verdad sacar a pista un coche competitivo para el 27."

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