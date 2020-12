Haas no quería un regalo "estúpido" para Grosjean y Magnussen

Haas contará con dos pilotos nuevos para la temporada 2021 de Fórmula 1 –Mick Schumacher y Nikita Mazepin- lo que significó que Grosjean y Magnussen, quienes han estado junto a la escudería estadounidense desde 2016 y 2017, respectivamente, ya no formarán parte del equipo.

Por este motivo fue que Haas, con Steiner a la cabeza, buscó hacerles un agradecimiento especial tanto al francés como al danés por sus años de servicio, a pesar que las últimas temporadas no han sido nada sencillas.

Así fue como el jefe del equipo decidió dar a cada uno un volante, para que sea un regalo que realmente atesoren.

"Quería darles un regalo, como bien dices, que no es barato. Ellos reciben muchos regalos y sabes lo que pasará con ellos: los ponen en algún lugar del garaje y los dejan allí. Y luego en cinco años cuando limpian el garaje los tiran a la basura, es lo que normalmente pasa con los regalos estúpidos. Así que sé que cuando te dan el volante lo respetas, porque son muy difíciles de conseguir", explicó Steiner.

Justamente un volante fue algo que Magnussen le había pedido previamente a Steiner como regalo de despedida, por lo que tuvo que hacer una maniobra de distracción con su piloto.

"No sé qué carrera fue. Creo que primera carrera de Bahréin, sí. Estábamos charlando y él dijo: 'Gunter, me gustaría una cosa, ¿sabes?' - '¿Qué?' - 'Un volante'. Y yo sabía que tenía uno (para él listo como regalo), porque me lo pidió antes, siempre quiso uno. Le dije que no tenía nada de eso. Y luego le pregunté si quería un alerón trasero. Me dijo: 'Oh, recibí uno para mi boda', así que no podía darle un segundo alerón trasero. Pero ya teníamos un volante (preparado)".

Luego, como el accidente de Grosjean en Bahréin le impidió estar presente en el final de temporada en Abu Dhabi, Haas debió adelantar el regalo para el francés, lo que le impidió a Steiner jugarle una broma a Magnussen.

"Si hubiéramos hecho normalmente (la despedida de ambos pilotos), le habría dado el volante a Romain y luego le presentaría (a Kevin) el endplate de un alerón trasero o algo así. Pero, ya sabes, cuando tuve que dárselo a Romain, el gato estaba fuera del saco".

Magnussen, por su parte, explicó por qué deseaba tanto llevarse un volante como regalo de Haas.

"Es lo que más miras y con lo que más trabajas. Por supuesto, (trabajas con) los pedales también pero no los ves. Así que creo que cuando tienes el volante en tus manos, puedes volver a la sensación de conducir el coche, supongo. Es un recuerdo muy bonito para tener".

Consultado si el flamante volante tendría un lugar destacado en su hogar, Magnussen respondió: "Sin dudas. Mi esposa no tendrá nada, nada que decir".

Información adicional por Oleg Karpov