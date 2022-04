Haas no tiene problema en ser controlado ante las dudas de sus rivales

Después de no conseguir ningún punto el año pasado, Haas ha vuelto a luchar en la parte media de la F1 durante la primera parte de la temporada 2022, registrando un quinto puesto como mejor resultado en la ronda de apertura en Bahréin por cortesía de Kevin Magnussen, a lo que el danés luego agregó otros dos finales en el top 10 en Arabia Saudita e Imola.

Pero el repunte de Haas no ha estado exento de un mayor escrutinio por parte de algunos de sus rivales, entre ellos McLaren, que se ha manifestado sobre las relaciones entre los llamados equipos A y B en la F1.

Desde que se unió a la parrilla en 2016, Haas siempre ha operado con un modelo de tomar tantas piezas de Ferrari como el reglamento le permite, mientras que la escudería italiana también suministra su unidad de potencia.

Si bie la FIA está plenamente satisfecha de que la asociación entre Haas y Ferrari cumple con las regulaciones, tanto el director del equipo McLaren, Andreas Seidl, como el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, han expresado su creencia de que las reglas que rodean tales relaciones deben ser revisadas.

No se ha presentado ninguna queja formal ante la FIA, ni se ha llevado a cabo ninguna investigación oficial, y el jefe de Haas, Steiner, calificó los comentarios de los rivales como "sólo una expresión pública de su preocupación o descontento".

Steiner dejó claro que la puerta de Haas estaba abierta a la FIA para cualquier revisión que quisiera completar, y reveló que el equipo había sido visitado el miércoles pasado, lo que se trató de una visita informal de la FIA, que realiza de vez en cuando cuando cuando surgen preocupaciones.

"La FIA está siguiendo bien lo que estamos haciendo", dijo Steiner.

"Ayer (por el miércoles de la semana pasada) estuvieron de nuevo en nuestras oficinas para inspeccionar, y les invito: pueden venir una vez a la semana, una vez al día, cuando quieran".

"No tenemos nada que ocultar. Trabajamos según el reglamento, así que no sé lo que la FIA... si hay una investigación en marcha, si han respondido a la gente si les han hecho preguntas, no lo sé".

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Los vínculos entre los equipos han estado anteriormente en el punto de mira y han dado lugar a la presentación de protestas, especialmente en 2020, cuando el coche de Racing Point fue apodado como un "Mercedes rosa" debido a sus similitudes con el modelo de 2019 del fabricante alemán.

Haas siempre se ha mostrado abierto en cuanto a sus vínculos con Ferrari, que han incluido la cesión de personal a la escudería estadounidense y la formación del llamado "centro Haas" en Maranello.

Cuando se le preguntó si se sentía frustrado por las preocupaciones que ensombrecían el buen comienzo de temporada de Haas, Steiner respondió: "Diría que después de un tiempo, te acostumbras a eso".

"Prefiero esto, que nos digan que estamos haciendo algo que no está bien porque estamos haciendo un buen trabajo, que estar como el año pasado y que todo el mundo se compadezca de ti. Prefiero lo contrario".

"Al final, ya vemos por dónde sale. No es la primera vez que pasa esto. Así que después de un tiempo, te acostumbras".

"Saber que no estamos haciendo nada malo, es un buen lugar para estar".