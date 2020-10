Haas avanza "lentamente" en su alineación para 2021

Haas ha mantenido la misma alineación de pilotos con Romain Grosjean y Kevin Magnussen desde 2017 e incluso el piloto francés ha estado con la escudería desde su llegada a la Fórmula 1 en 2016.

De cara a lo que pueda ocurrir en 2021, Steiner ha dicho en reiteradas ocasiones que evalúa todas las opciones posibles, ya sea cambiar por completo sus pilotos, sumar algún novato, incorporar algún experimentado o incluso continuar con sus nombres actuales.

Se entiende que "Checo" Pérez, quien se quedó sin lugar en Racing Point para el año que viene, es uno de los candidatos de Haas y el jueves el mexicano indicó que hubo "algunos avances" sobre su futuro pero cree que "tomará un poco más de tiempo".

Consultado también en Nurburgring, escenario del GP de Eifel, sobre la situación, el jefe de la Haas indicó que los avances son lentos.

"Mi comentario de hoy (por el jueves) sobre los pilotos es que estamos llegando a eso. Estamos llegando lentamente. No es una tarea fácil de hacer esto, pero yo diría que estamos llegando allí", dijo Steiner.

"No quiero entrar en ningún detalle de cuántos hay (en la lista). Esto no es una falta de respeto a nada, es justo, entonces estamos aquí sentados hablando de algo que hemos estado cubriendo los últimos dos meses.

"Estamos llegando, y tan pronto como lo sepamos, lo anunciaremos que es, y espero que no falte mucho para su beneficio y para el mío también, así que no me están rompiendo mi ya-sabes-qué", agregó fiel a su estilo.

Steiner fue también preguntado si Callum Illot, quien este viernes iba a tener su debut en una práctica oficial de F1 con Haas pero el mal tiempo le impidió salir a la pista, estaba entre los planes del equipo.

"No está en la lista porque es un piloto de Ferrari. Es su piloto, por lo tanto no está en la lista", dijo.

"No sé lo que están harán con él, lo que están planeando con él. Por lo tanto, en este momento no está en la lista".

"Le tengo mucho respeto porque es segundo en el campeonato de F2, lo que significa que es bastante bueno. Lo conocí brevemente la primera vez esta mañana, tendremos una reunión esta tarde, así que aprenderé un poco más sobre él.

"Soy muy honesto, él no está en la lista ahora. Tal vez esté en la lista mañana, no lo sé".

Información adicional por Luke Smith

Galería: las fotos del viernes del Gran Premio de Eifel

