Haas: Todas las opciones están abiertas para 2021

Ahora que Haas firmó el nuevo Acuerdo de la Concordia y se comprometió a continuar en la Fórmula 1, el equipo puede empezar a centrarse en la alineación de pilotos que quiere tener la próxima temporada.

Y si bien Grosjean y Magnussen han trabajado bien juntos desde que son compañeros de garaje (2017), Steiner no descarta hacer algo totalmente diferente, incluso tomar una alineación completa de novatos.

"Estamos viendo todo", admitió Steiner antes del Gran Premio de Bélgica. "Estamos mirando a todos los pilotos, y no hemos tomado la decisión. No estoy tratando de ser evasivo. Acabamos de terminar el Acuerdo de la Concordia y no he hablado con Gene (Haas, propietario del equipo) sobre los pilotos todavía.

"Quiero su opinión sobre los pilotos, así que eso vendrá pronto. Tan pronto como pueda venir a una carrera nos sentaremos y lo discutiremos".

"Pero por el momento, todo está sobre la mesa, desde mantener a los pilotos que tenemos, hasta colocar a dos novatos. ¡Así que si quieres el asiento puedes solicitarlo! Todo es posible en este momento".

Tanto Grosjean como Magnussen desean permanecer con Haas para 2021, aunque ambos admiten que aún no han comenzado las conversaciones sobre el próximo año.

Grosjean dijo: "Creo que no hay tantos asientos disponibles en la parrilla. Es una gran noticia que Haas se quede en la Fórmula 1 y obviamente da un poco más de oportunidad. Supongo que las conversaciones van a tener lugar en algún momento".

"En este momento, para ser 100% sincero, con tres grandes premios seguidos y todo, estamos centrados en las carreras y tratando de conseguir lo mejor que podamos".

Magnussen agregó: "Ha sido un momento muy ocupado últimamente con los tripletes, y ahora hay otro".

"No ha habido ninguna buena razón para empezar a hablar de pilotos cuando el futuro del equipo ha sido el principal punto a resolver. Espero que a partir de ahora empiecen a haber algunas conversaciones en algún momento, pero ya veremos".

