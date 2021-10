Haas: la autocrítica de Mick Schumacher es lo correcto en la F1

Schumacher se ganó los aplausos por conseguir un puesto en la Q2 en el reciente Gran Premio de Turquía, la primera vez que un coche de Haas F1 Team avanzó de la Q1 esta temporada gracias al ritmo puro.

Y aunque no ha sido una temporada fácil para el hijo del siete veces campeón Michael Schumacher, ya que Haas tiene el coche más lento de la categoría al no haber invertido en desarrollos importantes este año, la escudería de propiedad estadounidense está impresionada con la actitud del joven.

Ayao Komatsu, ingeniero jefe de carrera de Haas, dice que el enfoque de Schumacher ha sido exactamente lo que el equipo quería ver.

"Creo que Mick trabaja muy duro", explica el japonés. "Tanto si tiene un buen como un mal fin de semana, es realmente autocrítico, en el buen sentido”.

"Siempre está buscando áreas de oportunidad para mejorar. Cuando él dice 'OK, he hecho esto mal, tengo que mejorar esto', en realidad no le deprime y solo le da más motivación. Siempre se mira a sí mismo y a otras cosas en las que puede influir”.

"Además, trabaja muy duro con sus ingenieros, que también se sienten motivados por la actitud de Mick. Así que funciona en ambos sentidos".

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Aunque ha habido algunos momentos difíciles esta temporada, con Schumacher sufriendo algunos incidentes, Komatsu insiste en que no han suavizado el tema en las áreas que el piloto o el equipo pueden mejorar.

Y es la honestidad de su relación lo que está ayudando a obtener mejores resultados.

"Está aprendiendo y mejorando constantemente", dijo. "Hay algunos fines de semana en los que tuvo un accidente en una sesión de entrenamientos libres, y eso tuvo un impacto en su rendimiento en la clasificación, etc”.

"A veces nos sentamos directamente, otras veces lo hablamos una semana después, o en el siguiente evento, pero nunca dejamos cosas sin decir o sin mirar”.

"Y él trabaja muy estrechamente con sus ingenieros, además de que yo también trabajo estrechamente con él, en cuanto a la filosofía de cómo se enfoca el fin de semana, lo que hemos hecho mal, y cuál ha sido la mentalidad para hacer que ocurran ciertas cosas, ya sean positivas o negativas”.

"Intentamos obtener más cosas positivas para los futuros fines de semana. Así que no puedo señalar un fin de semana en el que haya dado un paso tan grande. Simplemente busca constantemente las mejoras".