Haas: "aborrecible" comportamiento de Mazepin en Instagram

Haas anunció la semana pasada que el actual piloto de F2 Mazepin se unirá a su equipo para la temporada 2021, formando una alineación de novatos con Mick Schumacher.

El martes por la noche, se publicó un corto video en los stories de Mazepin en Instagram en el que desde el asiento de copiloto de un coche toca inapropiadamente el pecho de una mujer que va en el asiento trasero.

Se puede ver luego a la mujer moviendo su mano tras ser tocada, antes de hacer un corte de mangas con la misma mano que luego cubre la cámara.

El video fue eliminado poco después, pero no antes de haber sido capturado y desde entonces se ha compartido ampliamente en las redes sociales.

En una declaración emitida por el equipo de Haas este miércoles, condenó sus acciones y confirmó que tomaría medidas a nivel interno.

"El equipo de F1 de Haas no aprueba el comportamiento de Nikita Mazepin en el video recientemente publicado en sus redes sociales", dice el comunicado. "Además, el mismo hecho de que el video haya sido publicado en redes sociales también es aborrecible para el equipo Haas F1".

"El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento".

Mazepin emitió después de la declaración de Haas un mensaje en Twitter disculpándose por sus acciones.

"Me gustaría disculparme por mis recientes acciones tanto en términos de mi propio comportamiento inapropiado, como por el hecho de que se publicara en redes sociales", dijo Mazepin.

"Siento la ofensa que he causado y la vergüenza que he traído al equipo de F1 de Haas. Tengo que estar en un nivel más alto como piloto de Fórmula 1 y reconozco que me he defraudado a mí mismo y a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto".

El incidente ocurre una semana después de que se anunciara a Mazepin como piloto de F1 para la temporada 2021, después de haber pasado los últimos dos años corriendo en la F2.

El piloto ruso terminó quinto en la clasificación de la F2 de este año, logrando dos victorias y asegurándose así la Superlicencia de la FIA requerida para la F1.

La temporada de Mazepin terminó en Bahréin el fin de semana pasado con algunos movimientos defensivos controvertidos que acabaron en sendas penalizaciones, dejándolo a sólo un punto de quedarse una carrera sin correr.

Mazepin ha probado previamente coches de F1 para Force India y Mercedes, llevando a cabo un programa de test privados con este último.

Se entiende que estará con el equipo estadounidense en el test de jóvenes pilotos de la próxima semana en Abu Dhabi, preparándose para correr a tiempo completo con Haas en 2021.

