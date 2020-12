Haas podría mantener en privado sus acciones contra Mazepin

Una semana después de que Haas anunciara que Mazepin haría su debut en la F1 con el equipo el año que viene, se subió brevemente a su cuenta de Instagram un vídeo que lo muestra manoseando a una mujer en la parte trasera de un coche.

Haas se apresuró a condenar el "aborrecible" comportamiento de Mazepin, y dijo a Motorsport.com que se tomaría el asunto "muy en serio" antes del final de la temporada de F1 de la semana pasada en Abu Dhabi.

Mazepin emitió una disculpa después del incidente, diciendo que tenía que "mantener un estándar más alto como piloto de Fórmula 1".

Hablando el domingo después del Gran Premio de Abu Dhabi, el director del equipo Haas, Steiner, dijo que el asunto "todavía estaba en mi bandeja de espera" mientras el equipo se centraba en el último fin de semana de carreras del año.

"Teníamos un fin de semana de carreras en marcha, como sabes, así que no me centré en eso", dijo Steiner.

"Ese será el trabajo de la semana que viene, cuando vuelva a la oficina en casa. Así que viajaré y luego nos ocuparemos de eso".

"Pero hablamos hasta que empezó el fin de semana de carreras, y dije que no tiene sentido que hagamos nada ahora porque hay un enfoque, que debe mantenerse".

Mazepin se aseguró una superlicencia de F1 en la última carrera de la temporada de F2 en Bahréin a principios de este mes, terminando quinto en la clasificación del campeonato.

El piloto ruso aportará una cantidad considerable de dinero al equipo Haas, ya que su carrera es financiada por su padre, Dmitry Mazepin, que es el multimillonario propietario de la compañía química Uralkali.

Steiner dejó claro que Haas todavía podía hacer una evaluación objetiva de la situación a pesar de las implicaciones financieras que conlleva, pero dijo que los detalles de cualquier acción tomada podrían terminar siendo privados.

"Sí, puedo hacer una evaluación objetiva, obviamente", dijo Steiner. "Pero como dije, me ocuparé de eso la próxima semana".

"Tal vez ustedes nunca sabrán de qué se trató, y cuáles son las circunstancias, porque las mantendré en privado".

Steiner dijo que era importante no insistir en cuál fue su reacción personal al incidente, diciendo que tenía que permanecer objetivo y obtener todos los detalles antes de tomar cualquier decisión.

"No creo que se trate de mi reacción personal", dijo Steiner.

"Lo primero que hice fue investigar y no tuve ninguna reacción, porque tengo que ser objetivo. Así que no tengo que tener ninguna reacción al respecto".

"Necesito reunir los hechos, hablar con la gente, hablar con la gente involucrada y hablar (sobre) cómo sucedió. Y luego puedo hacer mi evaluación".

"No me afecta personalmente en ese momento. No puedo hacerlo, porque entonces ya no soy objetivo. Necesito ser objetivo sobre todo en estas cosas".