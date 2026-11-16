Fórmula 1 Las Vegas GP
Haas mantiene a Rafael Camara para el GP de Las Vegas de F1
Rafael Camara tiene otra oportunidad de prepararse para su debut a tiempo completo en F1 en 2027
Jake Boxall-Legge
Edited: 16 nov 2026, 10:09
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Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Rafael Camara volverá a correr para Haas en el próximo Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, mientras Ryo Hirakawa ocupará el asiento de Ollie Bearman para la primera sesión de entrenamientos.
Tanto Hirakawa como Camara ya corrieron para el equipo tras la salida de Esteban Ocon, quien fue apartado durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México.
Hirakawa, que disputaba la final del World Endurance Championship en Monza —donde luego ganó su tercer título del WEC—, no estuvo disponible para la anterior ronda de F1 en Brasil y eso le presentó a Haas una oportunidad para darle a Camara un debut anticipado.
Camara seguirá en el coche en Las Vegas, mientras suma experiencia valiosa para su debut a tiempo completo en la F1 la próxima temporada con el equipo. Bearman, en tanto, solo cedió su asiento en una sesión de FP1 en lo que va del año, por lo que lo hará por última vez para darle a Hirakawa más tiempo en pista con el VF-26.
Hirakawa sumó un punto en su debut en F1 en Ciudad de México, aunque después de que Oscar Piastri y los dos pilotos de Alpine recibieran penalizaciones posteriores a la carrera, e impresionó al jefe de equipo Ayao Komatsu con una "convicción mental muy buena: [fue] muy limpio. Entregó lo que esperábamos".
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Camara tuvo un debut más complicado, ya que las condiciones en Interlagos fueron increíblemente variables. El brasileño fue creciendo durante el fin de semana y mostró buen ritmo hacia el final de la FP3, pero la lluvia llegó antes de la clasificación y le complicó más la vida.
Después de salvar su coche tras un trompo en la Q1, Camara llegó hasta la Q2, pero terminó contra el muro en la curva 12 al no poder conseguir el frenado correcto del eje trasero en condiciones de baja adherencia.
Así clasificó 13° y largó 11° por las penalizaciones en parrilla de otros pilotos, pero un stint difícil con los intermedios dejó a Camara hacia el fondo del pelotón.
No está claro si Camara seguirá en el coche durante el resto de la temporada, dada su posición al frente del campeonato de pilotos de F2; quizá quiera completar la temporada, pero esto dependerá en gran medida de la voluntad de Haas y Ferrari.
Hirakawa podría volver al coche en Qatar y Abu Dhabi, si Camara regresa a la F2 para esas rondas.
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