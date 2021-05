Haas F1: es injusto que nuestra gente no pueda volver a casa por COVID

La Fórmula 1 tiene planeado visitar Estambul para su séptima carrera de la temporada el 13 de junio, pero debido a las nuevas normas de cuarentena del gobierno británico esa competencia parece estar en duda.

El gobierno británico ha añadido a Turquía a la lista de países desde los que los viajeros deben pasar dos semanas en cuarentena en un hotel a su regreso.

Todavía no está claro si esta norma se aplicará también al personal de la Fórmula 1. Si no hay exención, la única opción para los equipos británicos sería no volver a casa después de la carrera de Turquía y quedarse en cualquier otro país de Europa.

Luego de la competencia en Estambul se tiene pensado correr el Gran Premio de Francia el 27 de junio e inmediatamente una semana después hacerlo en Austria. Esto supondría que el personal estuviera fuera de casa y de las fábricas entre cuatro y seis semanas, una situación que Guenther Steiner, jefe del equipo Haas F1 considera inaceptable.

"Todo es posible, pero hay un límite a lo que se puede esperar que la gente haga", dice el jefe del equipo Haas. "Tenemos que ser respetuosos porque pedir que la gente no vuelva a su casa durante seis semanas no creo que sea justo”.

La situación para él es incomprensible, en especial cuando se compara con el calendario de 2020 que resultó más apretado luego de iniciar con retraso por la situación provocada por la COVID19.

"E incluso este año, si al final completamos todas las carreras, lo que esperamos hacer, sería difícil, pero no hay que exagerar. Así que no volver a casa ni una sola vez en los próximos dos meses no es una opción".

La Fórmula 1 dijo durante el fin de semana del Gran Premio de España que evaluaría la situación en torno a la fecha prevista para Turquía antes de decidir cómo proceder. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, confía plenamente en que el director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, tomará la decisión correcta.

"Está claro que no es muy agradable estar en cuarentena en un hotel durante dos semanas, sea cual sea el lugar del mundo en el que te encuentres", dijo Wolff "Así que Stefano verá cómo podemos organizarnos. Y sólo cuando tengamos una imagen más clara podremos decidir quién se queda en el circuito y quién vuelve a casa”.