Haas sostiene que la falta de dinero es lo que frena su avance en la F1

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, dice que el equipo estadounidense ha estado "luchando con ambas manos atadas" en comparación con las escuderías de Formula 1 más adineradas.

Komatsu ha hablado abiertamente sobre la necesidad de encontrar más financiación para el equipo para poder alcanzar el límite presupuestario, que está fijado en $215 millones para la temporada 2026, excluyendo los salarios de todos los pilotos y de los otros tres empleados con mayores ingresos, así como costos como los de marketing.

El japonés cree que esto ha estado frenando a la escudería, con su plantilla aproximada de 400 personas, cuando varios equipos pueden presumir de tener más de 1.000 empleados.

Preguntado en Spa-Francorchamps si Haas podría operar ahora al límite del techo presupuestario, Komatsu respondió: "Ojalá pudiéramos. No lo estamos. Es una de las principales prioridades en mi lista de trabajo poder financiar este equipo para que podamos operar al límite presupuestario. Porque esa es la base, ¿verdad? Deberíamos estar logrando ese primer paso.

"Hablamos de que nos estaban superando en desarrollo. Eso no es un reflejo de, digamos, la incapacidad de nuestra gente. Creo que nuestra gente está haciendo, sinceramente, un trabajo fantástico. Cualquiera que sepa de Formula 1, conociendo nuestro tamaño y los recursos del equipo, y luego produciendo lo que estamos produciendo, creo que entenderá esta afirmación.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Pero creo que son muy capaces. Trabajan como equipo. Su comunicación es clara. Cultura sin culpas. Creo que la cultura está llegando ahí, y la capacidad está ahí. Pero yo, hasta ahora, no he sido capaz de darles suficiente munición para que nuestra gente demuestre de lo que es capaz.

"Lo que produjeron al comienzo de este año es completamente inesperado. No se puede esperar que el equipo más pequeño rinda de la manera en que hemos rendido al comienzo de la temporada en el año del mayor cambio reglamentario. Eso no es sostenible para nosotros.

"Así que no es un reflejo de nuestra gente, es más un reflejo de mi parte. Necesito ser capaz de conseguir mejores ingresos para este equipo y proporcionar un mejor entorno para nuestra gente. Luego, una vez que hayamos hecho eso, tenemos a la gente para hacerlo. Tenemos a los pilotos para hacerlo. Así que estoy seguro de que podemos volver."

Arriba, Komatsu se refería al notable comienzo de temporada de Haas, ya que ocupaba el cuarto lugar en la clasificación de constructores después de los dos primeros grandes premios, gracias a los resultados destacados de Oliver Bearman, con el británico de segundo año terminando séptimo en Melbourne y quinto en China.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Pero Komatsu no ha eludido el hecho de que su equipo ha sido superado por sus rivales en la carrera de desarrollo. Los puntos se han vuelto más escasos, con la Q3 más esquiva, hasta el punto de que la escudería no ha sumado puntos en los últimos cinco grandes premios; de ahí el enfoque en encontrar más presupuesto.

"Esas cosas llevan tiempo. Así que realmente estoy intentando poner eso en marcha lo antes posible", añadió Komatsu. "Pero no es como si acabara de empezar a trabajar en ello. Hemos estado trabajando en ello. Así que estamos teniendo algunas conversaciones muy buenas.

"Pero realmente, sinceramente, no es justo para nuestra gente tener esa restricción, si se quiere. Es como si estuvieran luchando con ambas manos atadas.

"Pero entonces, cuando ven nuestra falta de rendimiento o nuestras dificultades en lugares como Miami, Barcelona, Spielberg, Silverstone, nadie se esconde de ello. Todos simplemente hablan: ‘OK, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se nos ha escapado? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo vamos a mejorar?’ Y eso es algo que realmente respeto. Así que estoy realmente decidido a darles el entorno que merecen."