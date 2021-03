Haas explica uso de la bandera rusa en su coche a pesar de prohibición

En diciembre, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) anunció una prohibición de dos años para los atletas rusos en todos los eventos deportivos de campeonatos mundiales.

La sanción llegaba como consecuencia de una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA en inglés) quienes descubrieron un sistema de dopaje de estado y encubierto por las autoridades en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

Originalmente, la WADA habría recomendado cuatro años de prohibición, pero al final esta sanción terminó en dos años tras la decisión del TAS.

La Federación de Automovilismo de Rusia confirmó en febrero que esta sanción se extenderá a los campeonatos del mundo organizados por la FIA, lo que significa que el piloto ruso Nikita Mazepin no puede competir bajo la bandera rusa este año. Él también tiene prohibido usar emblemas, banderas o símbolos nacionales, así como la palabra "Rusia" o "ruso", en su ropa.

Haas presentó el jueves la decoración para su monoplaza con el que disputará la temporada 2021, abandonando sus tradicionales colores blanco, rojo y gris por un diseño rojo, blanco y azul, a juego con los colores de la bandera rusa.

Pero el director del equipo, Gunther Steiner, dijo que el diseño se había planeado antes de que se supiera que el fallo de la WADA se extendería a la F1, por lo que ellos no intentaban eludir la prohibición.

“No hemos buscado eludir nada”, dijo el directivo de la casa americana.

“Este diseño se nos ocurrió el año pasado antes de que todo lo relacionado con la bandera rusa y la WADA se diera a conocer”.

“Obviamente, no podemos usar la bandera rusa como bandera rusa, pero puedes usar los colores en un monoplaza. Al final, es el atleta el que no puede mostrar la bandera rusa y no el equipo. Nosotros somos un equipo estadounidense”.

Steiner dijo que el equipo había contactado a la FIA sobre su diseño antes de la nueva temporada, pero afirmó que no requería aprobación para el diseño.

Mazepin no podrá ser clasificado como piloto ruso para su temporada de novato en la F1, pero se espera que compita bajo la denominación de “atleta neutral de Rusia”, según lo permitido por el fallo del TAS.

El piloto de 22 años dijo que todavía tenía que finalizar la terminología exacta que usará este año al momento de competir.

“He querido correr en la Fórmula 1 durante toda mi vida, desde que supe que la F1 existía”, dijo el ruso.

“Es muy desafortunado que el año que logré mi objetivo suceda esto. No me corresponde a mí juzgar o decidir de ninguna manera”.

“Actualmente todavía estoy en una discusión sobre cómo seré clasificado. Aún no hay una decisión".

GALERÍA: el diseño del nuevo Haas F1 para 2021

Haas VF-21 1 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 2 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 3 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 4 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 5 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 6 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle de la parte trasera del Haas VF-21 7 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle de la parte trasera del Haas VF-21 8 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle de la parte trasera del Haas VF-21 9 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle del morro del Haas VF-21 10 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle del Haas VF-21 11 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle del Haas VF-21 12 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle del Haas VF-21 13 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle del Haas VF-21 14 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle del alerón delantero del Haas VF-21 15 / 16 Foto de: Haas F1 Team Detalle del alerón delantero del Haas VF-21 16 / 16 Foto de: Haas F1 Team