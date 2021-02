En Haas esperan que Schumacher se desempeñe mejor en 2022

Cualquiera que haya seguido la trayectoria de Mick Schumacher en el deporte motor, se ha dado cuenta de que el alemán normalmente necesita un año para poder estar al frente en la categoría en la que compite. En la Fórmula 4, por ejemplo, consiguió el título de subcampeón en 2016 después de terminar su temporada de debut en 2015 en el décimo lugar.

La misma situación se presentó en el Campeonato de Europa de Fórmula 3 y la Fórmula 2, ganando en ambas el título en su segundo año. Por esto, vale la pena preguntar si en la Fórmula 1 será una situación similar y necesitará de dos campañas para desplegar su potencial.

"Tenemos que esperar y ver", dijo el propio Schumacher antes de su debut en la categoría reina.

"Por supuesto que no es mi objetivo conducir bien luego de dos años", aclara y explica: "Con la experiencia que he tenido en los últimos años, tengo todas las herramientas que necesito para conducir bien. Por supuesto que eso es lo que quiero, intentar y dar lo mejor de mí. Tendremos que esperar y ver qué nos depara el futuro ".

Los aumentos de desempeño en el segundo año sugieren que la curva de aprendizaje en Schumacher es extremadamente empinada. Eso podría "ser bueno", dice, pero también explica: "Por supuesto, siempre es difícil hablar de uno mismo, hasta qué punto haces algo bien y qué haces mal. Siempre es más fácil juzgar eso desde afuera”.

"Siempre he sentido que quiero saber todo, obtener la mayor cantidad de información posible. Por eso es importante saber lo que sucede en una situación de carrera o con los ingenieros, porque eso me permite estar 100 por ciento seguro de qué hacer a continuación”.

Pero su nuevo jefe en Haas, Gunther Steiner, considera que el hecho de que tenga una segunda temporada mejor que la primera no es algo negativo, porque eso refleja que es un buen aprendiz.

"No he trabajado con él todavía. Pero si miras sus resultados, la primera temporada siempre fue ... no mala, estaba bien, pero siempre acertó en la segunda temporada", señaló su nuevo jefe de escudería.

"Creo que es porque en la primera temporada analiza lo que puede hacer mejor y luego lo hace en la segunda. Eso es diferente a intentar atravesar la pared con la cabeza en la primera temporada", dijo Steiner, quien agregó que no pondrá presión a sus pilotos en su primer año.

"Ese es exactamente mi objetivo en la Fórmula 1", revela el jefe del equipo Haas y explica: "El primer año lo vemos como un aprendizaje, será un año de transición. Y luego, en el segundo año queremos sacar lo mejor de los chicos", concluyó.

