Haas enciende el motor de su nuevo coche y lo hace en Bahréin

Normalmente, los equipos ponen en marcha los motores de sus nuevos coches en la fábrica en lo que es la primera oportunidad posible para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas antes de que el coche tenga su primera salida en pista.

Sin embargo, Haas no pudo encender la unidad de potencia en su base de Banbury porque los ingenieros de Ferrari que se necesitaban para esa misión no pudieron viajar al Reino Unido. De haberlo hecho, ellos hubieran tenido que guardar una cuarentena a su llega y de nuevo a su regreso a Italia. Todo esto no era considerado funcional.

Por la misma razón, el equipo no llevó a cabo un día de rodaje o shakedown en el Reino Unido, y en su lugar dará las primeras vueltas al coche cuando los test oficiales de pretemporada comiencen en Bahrein el viernes por la mañana.

El jefe del equipo, Guenther Steiner, reveló el mes pasado que la puesta en marcha se pospondría a Sakhir, e insistió en que no era una preocupación importante ya que gran parte del coche se ha mantenido desde 2021, pero la unidad de potencia de los de Maranello ha sufrido modificaciones importantes.

“El encendido será en Bahréin", dijo Steiner a Motorsport.com. "Con todas las carreras, de todos modos los motores vuelven a Maranello, y luego regresan a la pista de carreras, y van directamente al coche. Así que no es nada nuevo”.

"Pero no es lo ideal, porque aunque se trate de un coche en su segundo año, todavía tenemos piezas nuevas y uno quiere hacer todo lo posible en casa”.

"Si no se puede, hay que buscar la manera, pero creo que estaremos bien. Mientras suene bien cuando lo encendamos por primera vez, no hay problema".

El equipo colocó este miércoles un video en redes que sugiere que todo funcionó conforme lo planeado.

Haas no fue el único equipo afectado por las restricciones de viaje en el Reino Unido. Los ingenieros de Renault que viajaron desde Francia para el primer encendido y posterior shakedown de Alpine en Silverstone se vieron obligados a pasar por un periodo de cuarentena.

Los ingenieros de AlphaTauri, con sede en Gran Bretaña, volaron a Italia a principios de enero para realizar una prueba con Yuki Tsunoda en un antiguo Toro Rosso, y luego permanecieron en el lugar durante varias semanas para poder ocuparse del encendido del coche ATR02 y del filming day en Imola a finales de febrero.