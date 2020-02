Haas recuerda a Racing Point sus críticas y les pide pensar más

Racing Point, bajo su anterior denominación de Force India, había hablado abiertamente en el pasado sobre la similitud entre los coches de Haas y Ferrari, y calificaron como “mágico” cómo un nuevo equipo había sido tan rápido en la Fórmula 1 con poco tiempo de historia.

Pero como Racing Point había decidido deliberadamente perseguir los conceptos de Mercedes con su diseño de 2020, Steiner dice que el enfoque que Haas había tomado para tener sinergias con Ferrari había sido reivindicado.

"A veces tienes que pensar antes de hablar, diré eso, porque tal vez un día te toque a ti y entonces no puedas ir en contra", dijo Steiner sobre la intriga de Racing Point en el pasado. "Como todos sabemos, se quejaron bastante hace unos años y ahora están dando un giro completo. Depende de ellos. A mí no me importa".

Sin embargo, el jefe del equipo Haas tenía claro que no veía nada malo en que Racing Point eligiera ir por la ruta de Mercedes con su nuevo coche: "Yo lo pondría así. Usan muchas piezas de Mercedes en su coche, así que ¿por qué irían a copiar un Red Bull? Es lo mismo con nosotros”.

"Compramos un montón de piezas de Ferrari. Entonces, ¿qué coche vamos a copiar? Supongo que un Ferrari. Quiero decir, si copiáramos un Toro Rosso o un Red Bull seríamos bastante estúpidos porque trataríamos de inventar algo que no está ahí. Así que creo que sólo están haciendo lo que estamos haciendo: tratando de sacar lo mejor de él y usar ese modelo."

El director del equipo AlphaTauri, Franz Tost, dijo que no le sorprendía que los coches de Racing Point y Mercedes se parecieran tanto, basándose en el hecho de que comparten diseños de suspensión y caja de cambios.

"Hay una cooperación, como sabemos, entre Racing Point y Mercedes", explicó Tost. "Tienen la parte trasera, tienen la suspensión trasera”.

"No sé cuánto tienen desde la suspensión delantera y desde el punto de vista aerodinámico, como normalmente se enumera. Pero acepto... o déjenme decirlo de esta manera, veo que Racing Point fue en la misma dirección del desarrollo, y han llegado a soluciones similares. Pero todo está dentro de las regulaciones".

