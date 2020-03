Haas aisla a dos personas más de su equipo en Australia

Apenas 24 horas después de que dos miembros del equipo de propiedad estadounidense fueran puestos en cuarentena tras mostrar síntomas del virus, el equipo confirmó que otros dos miembros estaban siendo evaluados tras ser marcados el jueves por la mañana en Melbourne.

Las nuevas cifras del personal de Haas significan que actualmente hay cinco miembros del paddock de la F1 siendo evaluados, con otro individuo de McLaren también bajo escrutinio. Se espera que los resultados de los equipos estén disponibles el jueves por la tarde.

El director del equipo, Gunther Steiner, dijo: "Deberíamos tener los resultados por la tarde. Hasta entonces, no sé nada, no quiero especular. No soy médico. Espero que den negativo y sigamos como queremos".

El director del equipo americano agregó que aún no había habido ninguna discusión sobre lo que pasaría si las pruebas daban positivo.

"Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, pero creo que sólo estamos esperando los resultados", dijo. "Espero que sean negativos, pero quién sabe".

El personal de Haas involucrado son tres mecánicos y un ingeniero, y queda la posibilidad de que el equipo tenga que reorganizar su estructura si no pueden volver al trabajo inmediatamente.

"Los planes alternativos son difíciles porque ya nadie puede venir aquí, no en el tiempo y no con el permiso", dijo Steiner. "Tenemos que llegar a algo. En las carreras siempre encuentras soluciones, pero primero quiero tener un problema antes de encontrar una solución."

La F1 se enfrenta ahora a una nerviosa espera para conocer los resultados de las pruebas, con los jefes médicos de Melbourne advirtiendo que si se descubre que el personal tiene el virus, es probable que sus equipos tengan que ser puestos en cuarentena.

Brett Sutton, el jefe de salud de Victoria, dijo a la estación de radio de Melbourne 1116 Sen, que ha presionado para acelerar las pruebas.

"Si todos son negativos, y si todos los demás que tienen síntomas son negativos y no han expuesto a otros equipos, entonces puedo decir que pueden continuar", dijo. "Pero si hay pacientes positivos y han expuesto a otros, entonces todos esos contactos deben ser puestos en cuarentena, y entonces será una cuestión de si tienen el personal de la operación para continuar".

"He hablado con mi equipo para obtener los resultados de las pruebas lo antes posible. Todo depende de eso. Si los resultados son positivos, estaré directamente involucrado con el director general [del GP australiano], con los organizadores sobre los próximos pasos a seguir [y] cuáles son las implicaciones".

Mientras tanto, el mundo de los deportes en general se estremeció hoy cuando la NBA, una de las ligas más grandes del mundo, anunció que suspendía su temporada de baloncesto 2019-20 después de que uno de sus jugadores, Rudy Gobert, del Jazz de Utah, diera positivo por el virus.

Galería: El montaje del GP de Australia