"No es posible seguir así", dice Steiner sobre los choques de Schumacher

El alemán tuvo un gran accidente durante el GP de Mónaco, en el que se desprendió la caja de cambios de la parte trasera de su coche, sólo unas semanas después de un accidente igualmente destructivo en la clasificación de Yeda.

También sufrió daños cuando colisionó con Sebastian Vettel en los últimos compases del Gran Premio de Miami.

El chasis accidentado en Mónaco está actualmente en reparación, mientras que Schumacher ha perdido la caja de cambios que se arrancó en el impacto.

"No es posible continuar así", dijo Steiner. "Y él lo sabe. También está chocando contra el muro. Tampoco es saludable".

"Obviamente, él quiere sumar puntos, y si te estrellas contra el muro, no sumas puntos".

"Él lo sabe, así que es como ponerle presión y decirle que no debe ir a chocar. Yo no hago eso. Nunca lo hago. Porque creo que ellos saben que no deberían chocar".

"Así que creo que están pasando muchas cosas, pero no hay una respuesta simple. Tenemos que ver cómo avanzamos. Hay muchas cosas que tenemos que resolver ahora".

Y añadió: "Este es un deporte muy competitivo. Y es fácil sobrepasar un poco tu marca, y harás un gran daño, especialmente en estas pistas, como Montecarlo, Yeda, aquí (por Bakú), Montreal es otra, Singapur, y sólo necesita ajustarse para no hacer lo que hizo en Montecarlo".

"Pero no es que le diga cinco veces que lo mejore, creo que lo empeora, porque es como si entendiera esto, y entonces quizá se produce una reacción contraria".

Steiner dijo que los accidentes han hecho que el equipo ya haya superado su asignación de daños para la temporada 2022".

"Hemos superado esa asignación, la superamos en Yeda. Estamos superando lo permitido, me encantaría estar superando los puntos que anotamos, pero estamos por encima de la asignación para choques".

Así quedó el Haas de Mick Schumacher en Mónaco Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Pero el jefe del equipo insistió en que no necesitaba dar un sermón a Schumacher sobre el costo de los daños, ya que era obvio que no era positivo para el equipo.

"No, hemos hablado de ello, pero no entro a explicarle cuánto o cómo tengo que llevar el equipo", dijo.

"Él lee lo que ustedes escriben, así que viene a preguntarme si realmente es esta cantidad de dinero. Le digo que no lo sé, porque no lo he dicho. Así que es una estimación, pero sí, es esta cantidad de dinero".

Steiner subrayó que mientras los equipos más grandes están preocupados por el impacto de los accidentes en el límite de gastos, con Haas la cuestión es lo que el equipo tiene disponible para gastar en piezas de repuesto de los proveedores Dallara y Ferrari.

"El límite presupuestario no es el problema", dijo. "El presupuesto es el problema, porque no estamos en el límite presupuestario".

"Así que, obviamente, esto nunca es una buena cosa para añadir, y el problema adicional que tenemos ahora es sólo la velocidad para mantenerse al día para hacer piezas es cada vez más difícil".

"Y Dallara, trabajan día y noche para que tengamos repuestos aquí, para que podamos seguir adelante. El dinero siempre es un problema porque hay que pagar, pero en realidad el problema era tener suficientes piezas hechas porque la producción puede hacer mucho".

"No tienes cinco moldes para carenados, tienes un molde, y si sigues haciéndolos, lleva tiempo. Así que fue un reto, pero Dallara hace un trabajo realmente bueno".

"En lo que respecta a la suspensión, Ferrari nos ayudó porque también nos quedamos cortos con la suspensión, porque no pueden seguir fabricándola. Pero por lo demás, con el presupuesto, algo más tiene que ceder, no puedes seguir gastando dinero que no tienes".

Steiner admitió que era difícil equiparar los daños causados por los choques con cualquier impacto potencial en la obtención de actualizaciones para el coche.

"No, no se puede cuantificar así", dijo. "Sólo tienes que intentar ahorrar en otra parte y no siempre se pasa directamente de que hay piezas de choque a que hay piezas de actualización, es una mezcla de todo, no es tan simple como esto. Así que sólo hay que intentar hacerlo lo mejor posible y tratar de correr de manera que se cumplan las previsiones del presupuesto".

"No hay una sola cosa que haya que sacrificar. Y todavía estamos al principio de la temporada, así que todavía puedes esperar que puedas ahorrar en algún otro sitio, porque estamos así de pronto. Pero si sigues así, se te acaba el tiempo y el dinero para hacer el ahorro".