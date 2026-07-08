¿Ha vuelto ya Charles Leclerc a estar al cien por cien? Vasseur responde
Charles Leclerc celebró en Silverstone su primera victoria en la Fórmula 1 en casi dos años y vuelve a dar de sí: por qué al director del equipo Ferrari, Vasseur, no le sorprende
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc no ha olvidado cómo se gana en la Fórmula 1: el piloto de Ferrari se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado en Silverstone, y dejó así una huella importante. Y es que, en las últimas semanas, el monegasco había sido objeto de críticas en varias ocasiones debido a sus resultados.
"Creo que el resultado de hoy es el mayor impulso de confianza que puede recibir", afirma el director del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, quien, sin embargo, nunca ha dudado de las cualidades de su piloto. "Si lo analizamos: Charles salió desde la primera fila en Spielberg y se mantuvo constantemente entre los primeros".
"Desde nuestro punto de vista, a juzgar por los datos, no había motivo para el pesimismo", subraya el francés, que al mismo tiempo sabe que Leclerc ha atravesado últimamente una etapa difícil. "Lo complicado para él fue la falta de puntos, la falta de resultados, porque en Barcelona tuvimos un problema de fiabilidad".
"Por eso, simplemente no acaba de cuajar todo, mientras los demás suman puntos, y tienes la sensación de que te estás quedando un poco atrás", explica el experimentado jefe de equipo. "Pero en cuanto al rendimiento, seguí siendo optimista con Charles, porque en los datos veíamos que estaba ahí".
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Desde el punto de vista puramente técnico, a juzgar por los tiempos por vuelta, Leclerc nunca había perdido el ritmo. "Nunca se trató solo del rendimiento; el rendimiento estaba ahí. Creo que era más bien una cuestión de confianza en sí mismo", afirma Vasseur. "Y el día de hoy le va a devolver esa confianza enormemente".
El jefe del equipo Ferrari elogia a Leclerc: "Ha sido muy constante"
El fin de semana en Silverstone también aportó importantes conclusiones sobre la puesta a punto del monoplaza. "Ha descubierto que, aunque cada ajuste no suponga necesariamente una gran diferencia en el tiempo por vuelta, a veces le da al piloto la confianza necesaria para apretar un poco más".
"Y eso es decisivo para el ritmo de carrera", opina el jefe del equipo Ferrari. "Hoy ha sido muy constante a lo largo de toda la carrera. Si nos fijamos en las primeras 20 vueltas, siempre se mantuvo dentro de una o dos décimas de segundo. Esa fue la clave para que pudiéramos ganar el duelo con Antonelli".
El propio Leclerc también reconoce que las últimas semanas han sido para él "muy difíciles mentalmente". "Pero aquí hemos conseguido ponerlo todo en su sitio", afirma el piloto de Ferrari, "y espero de verdad poder mantener este impulso en las próximas carreras".
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