Guía para espectadores para la Fórmula 1 2026
Desde los números de carrera hasta las decoraciones, esto es todo lo que debes tener en cuenta en la F1 2026.
La nueva temporada de Fórmula 1 arranca esta semana con el Gran Premio de Australia, lo que supone el inicio de una nueva era para el campeonato. Con ella, la nueva temporada trae consigo cambios en toda la parrilla en cuanto a los equipos, los coches y los pilotos que disputarán el calendario de 24 carreras.
Las nuevas regulaciones introducen la aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, y las unidades de potencia de la F1 ahora se basan en una distribución casi 50:50 entre la combustión interna y la energía eléctrica. Además, hay nuevos equipos y pilotos que se han incorporado a la parrilla, lo que significa que hay mucho que ponerse al día si no has seguido cada minuto de la cobertura de las pruebas de Bahrein.
Todo lo que necesitas saber para seguir la temporada 2026 de Fórmula 1 está aquí.
McLaren
Lando Norris, McLaren
Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
Coche: MCL40
Pilotos: Lando Norris & Oscar Piastri
Director del equipo: Andrea Stella
Proveedor de motores: Mercedes
McLaren llega a la temporada 2026 de F1 como el equipo a batir tras proclamarse campeón del mundo de constructores en 2025 y 2024, y con el piloto Lando Norris como vigente campeón del mundo de pilotos.
A pesar de contar con Mastercard como patrocinador principal en 2026, el coche del equipo luce el familiar diseño en negro y naranja que McLaren denomina con orgullo "papaya".
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Lando Norris
|1
|Amarillo/Negro
|Amarillo
|Oscar Piastri
|81
|Amarillo/Naranja
|Negro
Mercedes
George Russell, Mercedes
Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Coche: W17
Pilotos: George Russell & Kimi Antonelli
Director del equipo: Toto Wolff
Proveedor del motor: Mercedes
Tras fracasar en la última revisión del reglamento de la F1 en 2022, Mercedes tiene mucho que demostrar con su W17 en 2026. En las pruebas, el coche se mostró potente y las Flechas de Plata abandonaron Baréin como favoritas para el título de este año, y el piloto George Russell también podría ser el piloto a batir.
Para su coche de carreras de 2026, el equipo presentó una evolución de su aspecto negro y plateado con un retoque que incorporaba hábilmente las rayas de Adidas, proveedor de la equipación del equipo.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|George Russell
|63
|Azul
|Negro
|Kimi Antonelli
|12
|Azul/Rojo/Verde
|Amarillo
Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Coche: SF-26
Pilotos: Lewis Hamilton & Charles Leclerc
Director del equipo: Fred Vasseur
Proveedor de motores: Ferrari
El equipo más famoso de la Fórmula 1 es otro de los que buscará la redención en 2026, ya que han pasado 18 años desde la última vez que Ferrari ganó un título de F1. El equipo ha incorporado varias innovaciones en su SF-26, entre ellas un intrigante alerón trasero que se probó en Baréin y que cuenta con un mecanismo que le permite girar 180 grados.
El coche presenta un aspecto familiar totalmente rojo en 2026, pero Ferrari ha mezclado el diseño con una zona blanca alrededor de la cabina y ha vuelto al acabado brillante que utilizó por última vez en 2018.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Lewis Hamilton
|44
|Amarillo
|Amarillo
|Charles Leclerc
|16
|Rojo/Blanco
|Negro
Red Bull
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
Coche: RB22
Pilotos: Max Verstappen & Isack Hadjar
Director del equipo: Laurent Mekies
Proveedor del motor: Red Bull-Ford
Red Bull presenta una novedad con su coche de F1 para 2026, ya que será el primer bólido del equipo con sede en Milton Keynes que correrá con su propia unidad de potencia. El RB22 estará propulsado por el DM01, una nueva unidad de potencia desarrollada por Red Bull-Ford Powertrains y bautizada en honor al fundador de la marca de bebidas energéticas.
El coche presenta una versión renovada del icónico diseño de Red Bull, que vuelve a un acabado brillante y un tono de azul más claro para contrastar con sus logotipos rojos y amarillos.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Max Verstappen
|3
|Rojo/Blanco/Azul
|Negro
|Isack Hadjar
|6
|Amarillo/Negro
|Amarillo
Williams
Alexander Albon, Williams
Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Coche: FW48
Pilotos: Carlos Sainz & Alex Albon
Director del equipo: James Vowles
Proveedor de motores: Mercedes
El FW48 tuvo un comienzo difícil en 2026, ya que el equipo Williams decidió saltarse las pruebas de Barcelona en febrero y solo participó en las dos pruebas de Baréin. Aun así, el jefe del equipo, James Vowles, argumentó que esto no era motivo de preocupación y que el equipo había tenido unos días sólidos de conducción en el desierto.
Para su reto de 2026, Williams se ha mantenido fiel al aspecto azul de los últimos años, pero añade más toques de blanco en los pontones y un tono más claro alrededor del nuevo patrocinador, el banco Barclays.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Carlos Sainz
|55
|Rojo/Amarillo
|Amarillo
|Alex Albon
|23
|Blanco
|Negro
Haas
Esteban Ocon, equipo Haas F1
Foto: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images
Coche: VF-26
Pilotos: Oliver Bearman & Esteban Ocon
Director del equipo: Ayao Komatsu
Proveedor de motores: Ferrari
Haas ha completado un sólido programa de pruebas de pretemporada con su VF-26, que parece ser uno de los coches de mitad de tabla a tener en cuenta en la nueva era de la Fórmula 1. Se rumorea que la unidad de potencia Ferrari que se encuentra bajo la cubierta del motor también será potente este año, por lo que este podría ser un gran año para el equipo Haas.
Gracias a su nueva alianza con Toyota, el VF-26 presenta un aspecto renovado en 2026, con la marca de la división de alto rendimiento de la firma japonesa dominando la cubierta del motor. El rojo de Toyota combina a la perfección con el blanco y el negro que se han convertido en habituales en los coches de Haas, creando un aspecto impactante en 2026.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Oliver Bearman
|87
|Azul/Amarillo
|Amarillo
|Esteban Ocon
|31
|Rojo
|Negro
Aston Martin
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images
Coche: AMR26
Pilotos: Fernando Alonso & Lance Stroll
Director del equipo: Adrian Newey
Proveedor del motor: Honda
Había mucha expectación en torno a Aston Martin de cara a 2026, ya que contaba con el famoso diseñador Adrian Newey al mando y una colaboración con Honda para su unidad de potencia. Sin embargo, su llegada tardía a la prueba de Barcelona y los problemas con el motor en Baréin han empañado un poco ese entusiasmo.
Aun así, al menos el coche tiene un aspecto genial, ¿no? Con un diseño que incluye toda una serie de innovadores detalles, el AMR26 tiene el característico acabado verde del equipo, que por primera vez es mate.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Fernando Alonso
|14
|Azul/Amarillo
|Amarillo
|Lance Stroll
|18
|Negro
|Negro
Racing Bulls
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images
Coche: VCARB03
Pilotos: Liam Lawson & Arvid Lindblad
Director del equipo: Alan Permane
Proveedor del motor: Red Bull-Ford
El equipo junior de Red Bull, Racing Bulls, es el único otro equipo de la parrilla que utiliza una unidad de potencia Red Bull-Ford en su VCARB03, que este año será pilotado por Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Una reorganización en la cúpula en 2025 lleva a Alan Permane a liderar el equipo anglo-italiano, que luce una renovada decoración blanca en su monoplaza de 2026.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Liam Lawson
|30
|Rosa/Azul
|Amarillo
|Arvid Lindblad
|41
|Azul
|Negro
Alpine
Pierre Gasly, Alpine
Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images
Coche: A526
Pilotos: Pierre Gasly & Franco Colapinto
Director del equipo: Flavio Briatore
Proveedor de motores: Mercedes
Alpine es un equipo que busca reinventarse en 2026. Tras una temporada tormentosa en la que terminó último con menos de un tercio de los puntos obtenidos por el siguiente equipo en la clasificación, Alpine ha apostado por el reinicio de la F1 este año.
Como resultado, el A526 presenta varios detalles llamativos en sus superficies aerodinámicas y es también el primer coche del equipo de Enstone propulsado por un motor Mercedes. En el exterior, presenta un reconocible aspecto azul y rosa gracias a su colaboración con BWT.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Pierre Gasly
|10
|Azul
|Negro
|Franco Colapinto
|43
|Azul/Blanco/Rosa
|Amarillo
Audi
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1
Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
Coche: R26
Pilotos: Nico Hulkenberg & Gabriel Bortoleto
Director del equipo: Jonathan Wheatley
Proveedor del motor: Audi
El gigante automovilístico alemán Audi ha adquirido el histórico equipo Sauber para crear su propia entidad. El primer coche del equipo, el R26, cuenta con la unidad de potencia del fabricante, desarrollada en unas instalaciones especializadas en Neuburg, Alemania.
La decoración del nuevo coche ha dividido un poco a los aficionados. Presenta un aspecto plateado mate en la parte delantera con detalles rojos y negros en la cubierta del motor, así como ribetes rojos en otras superficies.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Nico Hulkenberg
|27
|Blanco/Plateado/Rojo
|Negro
|Gabriel Bortoleto
|5
|Blanco/Amarillo/Verde
|Amarillo
Cadillac
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
Coche: MAC-26
Pilotos: Valtteri Bottas & Sergio Pérez
Director del equipo: Graeme Lowdon
Proveedor de motores: Ferrari
El nuevo equipo Cadillac se une al campeonato en 2026 con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, lo que eleva el número de coches en la parrilla a 22 por primera vez desde 2016. El equipo se estrena inicialmente como escudería cliente de Ferrari y utilizará sus unidades de potencia hasta que su propio programa de motores entre en funcionamiento en 2029.
Cadillac presentó su primera decoración de F1 en un anuncio del Super Bowl, y presenta un diseño único a dos caras con detalles en blanco por un lado y en negro por el otro. También hay detalles cromados en todo el coche que recuerdan al logotipo de Cadillac.
|Piloto
|Número de carrera
|Color del casco
|Color de la T-Cam
|Valtteri Bottas
|77
|Negro/Azul
|Amarillo
|Sergio Pérez
|11
|Amarillo/Negro
|Negro
