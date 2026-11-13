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Guether Steiner advierte que el futuro de Oscar Piastri en McLaren podría estar en riesgo después de 2027
El australiano marcha séptimo a falta de tres rondas después de pelear por el título mundial de 2025
Lydia Mee
Edited: 13 nov 2026, 2:43
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Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images
El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1 Guenther Steiner advirtió que Oscar Piastri podría ver amenazado su futuro en McLaren si tiene otra temporada como la de 2026.
Piastri, que peleó por el título mundial en 2025, ha soportado una campaña mucho más difícil esta vez y está fuera de la lucha por el segundo puesto del campeonato cuando restan tres rondas.
En declaraciones en The Red Flags Podcast, a Steiner le preguntaron qué dice este año sobre el futuro del australiano, con su copresentador sugiriendo que el piloto de 25 años está en "una situación algo comprometida" y describiendo al CEO de McLaren Racing, Zak Brown, como "un poco despiadado" cuando se trata de cambios de pilotos.
"Si tiene otro año como este el año que viene, tienes razón. Zak buscará al próximo Oscar", dijo Steiner. "Quiero decir, necesita encontrarlo, pero quizá Liam Lawson esté libre".
Desde entonces, Lawson fue retenido por Racing Bulls para 2027 junto a su compañero debutante Arvid Lindblad. Steiner también mencionó al piloto de Haas Oliver Bearman como un piloto con opciones.
Cuando le preguntaron por la posibilidad de reunir al campeón de 2025 Lando Norris con su excompañero en McLaren Carlos Sainz, Steiner añadió: "Zak buscará a alguien más joven. Todos sabemos que Zak es bastante bueno encontrando talento joven. A Zak también le gusta comprarlos baratos".
A falta de tres rondas para el final de la temporada 2026, Piastri ocupa el séptimo lugar con 152 puntos. Kimi Antonelli, de Mercedes, aseguró el título en el Gran Premio de México, pero la lucha por el segundo puesto continúa. Max Verstappen, de Red Bull, está segundo con 279 puntos. George Russell es tercero con 262 puntos, Lewis Hamilton es cuarto con 261 puntos, Charles Leclerc es quinto con 249 puntos y Norris es sexto con 246 puntos.
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