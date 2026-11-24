Opinión

Fórmula 1 Las Vegas GP

Guerra de palabras: ¿qué tendrán preparado Verstappen y Russell para el próximo acto?

El espectáculo cómico de Max Verstappen y George Russell es exactamente lo que necesitaba esta serie de grandes premios cada vez más carente de vida.

Stuart Codling

Publicado: 24 nov 2026, 11:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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A las redes sociales, por supuesto, les encanta una buena pelea entre pilotos. Los creadores de Drive to Survive habrán descorchado antes de tiempo el jerez navideño para celebrar un giro inesperado de los acontecimientos en una temporada desprovista de las tramas habituales.

George Russell y Max Verstappen tienen antecedentes de no estar de acuerdo, y no solo por la diferencia de altura entre ambos. Y así fue como, después de dos sesiones de práctica soporíferas en uno de los lugares más espantosos que visita ahora el circo del gran premio, Max aparentemente rompió un "acuerdo de caballeros". Hubo golpes de rueda y gestos furiosos, con una guarnición de comentarios mordaces a la prensa después.

La batalla de las frases siguió después de una carrera que, aunque a primera vista fue tan superficial como la propia Sin City, sí tuvo en realidad una corriente de fondo intrigante, mientras Verstappen se aseguró con habilidad de que los adelantamientos de ida y vuelta terminaran siempre a su favor.

Francamente, era justo lo que hacía falta. Con ambos campeonatos ya decididos, el paddock ha sucumbido a esa enfermedad altamente contagiosa que es la "falta absoluta de ganas". Las Vegas, un irritante y poco acogedor templo del capitalismo tardío, donde tu presencia solo se tolera mientras vacíes tu billetera en sus diversas fauces voraces, es uno de los peores lugares del mundo para sufrir una crisis existencial.

(Entre paréntesis, ¿en qué otro lugar del mundo los hoteles envían a alguien a golpear tu puerta a las 8.00am de tu último día y bramar "REVISIÓN DE HABITACIÓN" cuando la abrís, presumiblemente para acelerar tu salida antes de la hora límite del checkout? Seguí el consejo de este autor y sonreí, girá y señalá teatralmente la habitación en cuestión, decí: "Como puede ver, sigue aquí", y luego cerrale la puerta en la cara al funcionario de mirada muerta.)

Para no interrumpir el proceso de separar a los ancianos de sus pensiones, y a los incautos de los ahorros de toda su vida a veinticinco centavos por vez, los herederos de los gánsteres que construyeron Las Vegas decretan que a la F1 solo se le permite ejercer su oficio después de la caída del sol. Como consecuencia, al ser mediados de noviembre, los pilotos deben hacer lo suyo en condiciones de frío intenso, con neumáticos que se niegan obstinadamente a tomar temperatura, por lo que los coches se ven y se sienten miserablemente lentos.

Russell tuvo dificultades para consolidar un adelantamiento sobre Verstappen durante todo el GP de Las Vegas.

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

De ahí el llamado "acuerdo de caballeros" durante las prácticas y la clasificación para no adelantar a alguien que lleva varias vueltas intentando laboriosamente estimular el proceso de histéresis antes de, por fin, poder destapar una vuelta rápida. Verstappen tiene muchas virtudes, pero hacer ceremonia no es una de ellas. Quizás la gélida temperatura ambiente había ralentizado el disparo de las neuronas en el cerebro de George si pensó que Max alguna vez iba a llegar a un punto como ese y decir: "No, en realidad, después de ti, amigo…"

El incidente de la FP3 en la curva 14 fue un ejercicio de mezquindad. Verstappen adelantó en el Strip, luego se movió de derecha a izquierda y otra vez de vuelta bajo frenada, algo que Russell se tomó mal y de todos modos se lanzó por el interior, cerrando la puerta en la salida con tanta contundencia como si Verstappen le hubiera gritado "REVISIÓN DE HABITACIÓN" al oído. En la siguiente recta Max volvió a pasarlo, haciéndole el dedo en el proceso. Por moverse de manera impredecible bajo frenada, Verstappen recibió una advertencia de los comisarios, tras lo cual siguió su política habitual de malhumorado no reconocimiento.

"No pasó nada", dijo. "Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. No vale la pena para mí en absoluto".

"Creo que una advertencia estuvo bien, pero, ya sabes... No hay nada en las reglas que diga que no puedes adelantar a alguien que está empezando la vuelta, pero cuando haces esto, estás perjudicando a esa persona", fue la visión de Russell. "Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todos lo aceptan, y yo no voy a aceptar que alguien me perjudique así y ande por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarse ante ese tipo".

Mientras la F1 pasa a Qatar, y a otro capítulo de este triple-header sin nada en juego, más vale que vayamos con todo por la telenovela

Luego varios analistas asintieron con aire sabio en señal de acuerdo en que, efectivamente, alguien necesita "plantarse" ante Max. Bueno, su inclinación a moverse bajo frenada está bien documentada: recientemente se cumplieron 10 años de la introducción de la llamada "regla Verstappen" antes del Gran Premio de Estados Unidos de 2016. Aquello fue provocado por las quejas de otros pilotos sobre la etiqueta en pista, a menudo brusca, de Verstappen.

Las formas de adelantar están ahora cubiertas por las directrices de conducción de la FIA en lugar de quedar limitadas por reglas redactadas de forma rígida. Verstappen sigue sin estar por encima de usar su coche como ariete cuando se le despierta el temperamento, como en el incidente con Russell en el GP de España del año pasado, tras el cual emitió una disculpa pública.

Aun así, a estas alturas de su carrera, Max simplemente va a ser Max. Es como un tigre que despedazará a su cuidador hasta matarlo y luego, media hora después, se preguntará por dónde anda su cena. Es puro instinto.

Las diferentes estrategias de despliegue de energía dieron lugar a numerosos intercambios de posiciones sin trascendencia, pero Verstappen se aseguró de salir vencedor.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En cuanto al supuesto acuerdo en Las Vegas, los comisarios descartaron esos "entendimientos informales" por ser "de relevancia limitada para la evaluación del incidente". Como adultos, entienden que un acuerdo de caballeros realmente no vale ni el papel en el que no está escrito.

Durante la carrera, en medio del bullicioso tumulto de maniobras de adelantamiento facilitadas por los niveles de batería más que por la habilidad del piloto, Verstappen ofreció un ejemplo consumado de la excelencia que le ha dado cuatro títulos de pilotos. Puede que todo haya sido un espectáculo completamente artificial entre coches de Mario Kart en un circuito de Mickey Mouse, pero fue Verstappen quien frustró cada intento de quitarle el liderato, sin recurrir a moverse bajo frenada.

Russell, mientras tanto, en un coche teóricamente más rápido, lució frustrado durante toda la carrera y golpeó el muro en las vueltas finales durante una pelea con su propio compañero de equipo.

"Hoy el karma es una perra", se rió Verstappen después. "Fue honestamente fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’. Y, por supuesto, cuando luego crucé la línea en primer lugar, mi día estuvo completo".

En el gran esquema de las cosas, fue un golpe innecesario, ya que Verstappen ya había dejado claro su punto en la pista. Pero mientras la F1 pasa a Qatar, y a otro capítulo de este triple-header sin nada en juego, más vale que vayamos con todo por la telenovela.

Dada la perspectiva de otra procesión que estará definida por longitudes máximas de stint con neumáticos frágiles, quizás George y Max deberían animar las cosas yendo en modo Alex y Krystle Carrington en Dynasty, y resolverlo a golpes en un estanque de lirios.

O, dado el parecido de su número actual con el venerable dúo británico de comedia musical Hinge & Bracket, dos ancianas ingeniosas interpretadas por artistas drag, quizás Verstappen y Russell podrían hacer una versión de su seminal sencillo de 7 pulgadas de 1976 The Cat Duet. Ya podés ver los memes en redes sociales…

Russell y Verstappen solo tendrán que esperar una semana para reanudar las hostilidades en Qatar.

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

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