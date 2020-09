Grosjean: el tema económico está golpeando a Haas

Después de la primera mitad de la temporada 2020 de la Fórmula 1, el equipo Haas solo ha conseguido un punto. La escudería americana se vio gravemente afectado por la crisis del coronavirus y rápidamente decidió no planificar ningún cambio en su monoplaza, el VF-20.

Además, aparentemente no se renuevan las piezas con tanta frecuencia como de costumbre, a pesar de que el actual calendario de 17 grandes premios en solo cinco meses exige un mayor desgaste.

"Usamos menos piezas nuevas que en un año normal", reveló Romain Grosjean. "Entonces, cuando hay un accidente y las mejores partes se destruyen, tomas las segundas mejores, y así sucesivamente. Supongo que eso explica en parte nuestra inconstancia”.

“Kevin tuvo un mal fin de semana en Silverstone, donde él estaba muy lejos. Experimenté un poco lo mismo en Rusia. Pero en términos de puesta a punto, etc., estamos empezando a conseguir un avance”.

En 10 Grandes Premios esta temporada, Haas solo ha llegado a la Q2 en cinco ocasiones. Grosjean y Kevin Magnussen pasan la mayor parte de su tiempo en la segunda mitad del pelotón, y el francés ha tenido un fin de semana difícil en Rusia, tal vez una consecuencia directa del choque en el Gran Premio de Toscana, donde el coche de Magnussen sufrió graves daños y Grosjean se encontró contra los escombros.

“En Mugello el coche quedó completamente averiado, tuvimos que cambiar muchas piezas. Me imagino que algunas no estaban funcionando tan bien como deberían", dijo el francés.

El futuro de Haas en la Fórmula 1 sigue siendo incierto a pesar de la reciente firma del Acuerdo de la Concordia para las temporadas 2021ª 2025, ya que, si bien el equipo, por lo tanto, estará en la parrilla, aún se puede vender.

Interrogado extensamente sobre este tema este domingo, Günther Steiner negó con firmeza esta posibilidad, no sin mostrar cierta exasperación: "El equipo no está en venta. Ya se los he dicho varias veces y esto comienza a molestar.

El italiano también respondió a los rumores con una metáfora: "Cuando vas a pescar, tiras un anzuelo. Y los delfines nunca muerden. El atún sí. ¡Depende de usted hacer su interpretación!”.

