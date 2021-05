El deseo de Romain Grosjean de despedirse de la Fórmula 1 de otra manera bien diferente a su terrorífico accidente en el GP de Bahrein 2020, donde escapó vivo de entre las llamas, se cumplirá este verano.

El piloto francés tendrá la oportunidad soñada el próximo 27 de junio de 2021, durante una demostración en el circuito Paul Ricard, sede del GP de Francia (25-27 de junio). Para ello, se pondrá al volante del Mercedes W10 con el que Lewis Hamilton fue campeón del mundo en 2019. Además, Grosjean también pilotará el monoplaza de la estrella plateada en una jornada completa de test el día 29.

A sus 35 años, Grosjean pilotará uno de los mejores monoplazas de F1 de la última década tras haber completado 179 grandes premios y 10 podios en su trayectoria en la categoría desde que debutara en el GP de Europa 2009 con Renault.

Toto Wolff ya se comprometió tras el accidente del francés en Bahrein a intentar organizarle una prueba con alguno de los monoplazas de su equipo: dicho y hecho. Grosjean ya estuvo el pasado 30 de marzo en la sede de Mercedes, en Brackley (Reino Unido) para hacerse el asiento y familiarizarse con los controles del monoplaza en el simulador.

"Estoy muy emocionado de volver a un F1. Será una oportunidad especial para mí el pilotar un Mercedes campeón del mundo, algo único. Estoy muy agradecido con Mercedes F1 y Toto por brindarme esta experiencia. La primera vez que escuché que era posible estaba en la cama del hospital en Bahrein. Leer aquellas declaraciones de Toto me motivó muchísimo", comenta Grosjean.

"La F1 no tuvo la opción de correr en Francia en 2020 por la COVID-19, por lo que pilotar un Mercedes en el GP de Francia 2021 y completar luego el test en Paul Ricard, mi circuito local, será muy especial. Estoy deseando que llegue el día".

El piloto galo se encuentra esta temporada compitiendo en la IndyCar, aunque no en los eventos en óvalos por su plus de peligrosidad, con Dale Coyne Racing with RWR.

"Estamos muy contentos de apoyar a Romain con esta oportunidad especia. La idea llegó cuando parecía que Romain acabaría su carrera deportiva en F1 y no queríamos que su accidente fuera el último recuerdo en un monoplaza de F1 para él", añade Toto Wolff, jefe de Mercedes F1.

"Conozco a Romain desde sus días en la F3, cuando ganó el título. Ha disfrutado una trayectoria en F1 larga y exitosa y queríamos asegurarnos de que sus últimos recuerdos fueran al volante de un monoplaza ganador. Tengo ganas de ver qué feedback nos da".