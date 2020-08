Grosjean no se arrepiente de su dura defensa sobre Sainz y Ricciardo

El piloto francés de Haas fue uno de los protagonistas del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 2020 del domingo. Grosjean se vio quinto tras no entrar a cambiar sus Pirelli después del segundo Safety Car, desplegado tras el accidente de Daniil Kvyat.

Por detrás, Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, que habían realizado sus paradas para montar duros, venían con más ritmo que el galo y empezaron a presionarle.

Cuando el español de McLaren intentó pasarle, Grosjean cambió de trayectoria bajo frenada, en un movimiento realmente peligroso cuando ambos coches rodaban muy cerca a más de 200 km/h. Los comisarios le enseñaron la bandera blanca y negra (una especie de tarjeta amarilla) por conducción temeraria.

Sainz finalmente logró superarle en la vuelta 22, pero Ricciardo viviría una situación similar minutos después. Esta vez, los comisarios decidieron investigar el segundo incidente después de la carrera, aplicándole una amonestación por un movimiento "potencialmente peligroso" en la curva 6.

El francés acepta que las maniobras estuvieron al límite, pero insiste en que dejó espacio suficiente a sus rivales, y que hizo lo que ha hecho Max Verstappen en varias ocasiones en los últimos años.

"Creo que hace uno años quisimos poner una regla por la que no te pudieras mover en frenada, después de algunos movimientos defensivos de Max, pero no se introdujo en el reglamento", comentó el francés.

"Así que hoy fui al límite, me dieron un aviso, pero no me lamento de nada. Sabéis que intento hacerlo lo mejor que puedo".

"Creo que en ambos casos me moví un poco tarde, pero siempre dejé un coche de distancia entre medias".

"Quieren aclarar el hecho de que no podamos movernos tan tarde, con lo que estoy de acuerdo, pero no hay ninguna regla y Verstappen lo utiliza habitualmente, por lo que ¿por qué yo no puedo aprovecharme de ello? No siempre rodamos sexto o séptimo en carrera, y tuve que dar todo lo que tenía para defenderme".

Por su parte, el director de carrera de la F1, Michael Masi, aseguró que hablará con los pilotos antes de la próxima carrera.

"Esto ha ocurrido después de amplias discusiones con los pilotos durante el año pasado. Una de las cosas que la mayoría pedían era evitar que nadie se moviera bajo frenada. Los comisarios le han dado a Romain el aviso de acorde al Código Deportivo Internacional. Y más allá, hemos aceptado que lo hablaremos en la próxima reunión de pilotos", comento.

"Pero esto llega después de que los pilotos iniciasen una campaña al respecto porque pensaron que era algo a evitar".

Grosjean insiste en que pedirá una aclaración sobre qué está permitido y qué no para defender tu posición: "Sería bueno tener una aclaración, pero tampoco queremos dejar de usar la filosofía 'dejadlos correr' en la F1, queremos batallas y queremos pelear duro".